"Мета Путіна – щось відгризти і вимагати перемовин": є спосіб приструнити РФ років на 100 – боєць ЗСУ

Україні не можна зупинятися на лінії зіткнення і заморожувати конфлікт, інакше нам буде гірше від цього, наголошує військовослужбовець.

Путін хоче відгризти ще частину територій і вимагати переговорів, каже військовий/ сайт Кремля, УНІАН

Завдання України станом не цей час – не тільки вистояти і відбитися від можливого нового масштабного наступу РФ, а й одразу піти у контрнаступ. Наша держава не повинна допустити замороження конфлікту, а має йти вперед до повної перемоги на ворогом.

Якщо Україна дозволить заморозити цей конфлікт, нам самим далі від цього буде гірше. Про це сказав військовослужбовець ЗСУ, лідер організації С14 Євген Карась в інтерв’ю Главреду.

"Звісно, можуть бути якісь жорсткі сценарії (у разі нового наступу росіян – ред.), які Генштаб ЗСУ теж озвучував. Але для того Генштаб над цим і думає, щоб громадяни були готові, більше підтримували ЗСУ, йшли на службу, щоб ми могли укомплектувати резерви для контрнаступу. Бо наше завдання полягає не лише у тому, щоб відбитися, але й одразу піти в контрнаступ, щоб потім не думати про відбиття", – зазначає Карась.

Він наголосив, що Україна повинна здобути повну перемогу над Росією. Тоді це може запустити всередині РФ процеси, які можуть призвести до її розпаду.

"Нам не можна зупинитися на лінії зіткнення, бо якщо заморозимо цей конфлікт, нам буде гірше. Нам вигідно їх заганяти, прикінчити цю війну перемогою, а в ідеалі ще й запустити внутрішні центробіжні процеси в Росії, щоб вона розвалилася. І цим ми б забезпечили собі історичну перемогу років на сто – лише тоді ці втрати і руйнації будуть виправдані", – зазначає захисник України.

Хто такий Євген Карась Євген Карась – український громадський діяч та активіст, лідер громадської організації С14 (рух Суспільство майбутнього). Брав участь у війні на Сході України. Після початку повномасштабної фази війни з РФ став на захист України від російських окупантів у складі одного із підрозділів, повідомляє Вікіпедія.

Також він описав ситуацію на полію бою. Військовослужбовець зазначає, що ситуація складна, проте поки що він не бачить якихось перспектив для РФ захопити Краматорськ. Окупанти продовжують мріяти про Бахмут та інші важкі міста, такі як Авдіївка чи Мар’їнка. Вони не змогли взяти навіть Вугледар, куди кинули багато військових – там вони лише зазнали важких втрат.

"Тому поки що я у жодному форматі не уявляю того, щоб РФ могла отримати якісь територіальні здобутки – скоріше, РФ хоче прогризти кілометр-два, відсунутися від Донецька, щоб рапортувати про це. "Ура, праздник, не зря все это было". І максимально клянчити переговори. Ні про яку Дніпропетровську область чи Запоріжжя не йдеться в принципі. Бо для того, щоб наступати, треба мати запас артилерійських снарядів. Крим не може собі цього дозволити – там надто мало цього, тому росіяни стоятимуть у обороні, побоюючись походу ЗСУ на Мелітополь. Їхня мета – щось відгризти і вимагати переговорів", – зазначає військовий.

Загроза нового масштабного наступу РФ

Раніше військовослужбовець Євген Карась зазначав, що РФ навряд чи спробує знову наступати з півночі. Найімовірніше, наступ почнеться на Донбасі. Проте якщо країна-агресорка Росія все-таки вирішить кинути частину своїх військ у наступ на Україну з Білорусі, нашій державі це навіть може бути вигідно. Таке невелике угруповання, яке може піти в атаку з території РБ, буде легко ліквідувати.

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк раніше зазначав, що за найбільш песимістичним сценарієм загарбники можуть атакувати відразу з 3-4 напрямків. При цьому він звернув увагу на те, що після майже року війни РФ має мобілізовану армію, в якій вибито командирську ланку.

Нагадаємо, окупанти готуються до проведення нового ракетного удару по Україні. Для цього вони проводять активну розвідку, запускаючи багато безпілотників. Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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