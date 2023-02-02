Окупанти можуть піти з чотирьох напрямків: в ОП оцінили загрозу наступу РФ

РФ має мобілізовану армію, в якій вибито командирську ланку, підкреслив Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк попередив про можливий наступ РФ / Колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Ймовірність нового масованого наступу РФ прокоментував радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк.

За найбільш песимістичним сценарієм, загарбники можуть атакувати відразу з 3-4 напрямків. Про це він заявив у коментарі Каналу 24.

"Є інформаційна компонента, яку вони постійно просувають: зараз буде потужний наступ, як рік тому. Так чому ж ви тоді не можете взяти маленький населений пункт?",- каже представник ОП.

Він звернув увагу на те, що після майже року війни РФ має мобілізовану армію, в якій вибито командирську ланку.

"Вони накопичили ресурс для фінальної, як вони вважають битви, тому що потім вона ще триватиме. Але ворог вже буде розуміти, що все закінчиться на кордонах 1991 року", - каже радник глави ОП.

При цьому Подоляк попередив про небезпеку тимчасового перемир'я з окупантами: "Ми будемо мати наступний етап війни. Адже вони мають ірраціональну ненависть до нас. Вони хочуть нас знищити. А ми повинні захищати свій будинок, вбиваючи окупанта".

Загроза нового наступу РФ

Раніше повідомлялося про те, що РФ прагне зберегти раніше захоплені території України, тому планує новий наступ.

При цьому Кремль має намір тиснути на Україну і західних союзників з тим, щоб вони погодилися на вигідне РФ перемир'я, пише Bloomberg.

У матеріалі наголошується, що РФ стала більш реалістично ставитися до своїх амбіцій і визнає, що навіть утримання нинішньої лінії фронту було б досягненням.

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, російські окупанти не зможуть повторити сценарій широкомасштабного наступу, який був у лютому 2022 року.

У РФ на сьогодні немає відповідного ресурсу, а в Україні зовсім інша мотивація.

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