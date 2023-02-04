"Навіть до Житомирської траси не дійдуть": Україні буде вигідно, якщо РФ атакує з півночі – військовий

Росія може піти у наступ з півночі з мізерною кількістю солдатів. Це угруповання навіть не встигне далеко зайти – українські військові їх усіх "покладуть".

РФ може атакувати з півночі малою кількістю військових, тому захисники України зможуть швидко їх перебити/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНІАН

Якщо країна-агресорка Росія все-таки вирішить кинути частину своїх військ у наступ на Україну з Білорусі, нашій державі це навіть може бути вигідно. Таке невелике угруповання, яке може піти в атаку з території РБ, буде легко ліквідувати.

Про це розповів військовослужбовець ЗСУ, лідер організації С14 Євген Карась в інтерв’ю Главреду. Він зазначає, що окупанти навряд чи наступатимуть з Білорусі, також найменш ймовірним напрямком для наступу є Сумська область.

"Звідки росіяни робитимуть наступ? Усе вказує на те, що це на даний момент не буде ні Сумська область, ні Білорусь. Можливо, на початок березня ситуація зміниться, бо росіяни мають ще місяць на перекидання військ. Зараз біля Сумщини близько 9 тисяч мобілізованих без достатньої техніки, це взагалі ні про що", – каже Карась.

У Білорусі так само немає бойових порядків, зазначає військовий ЗСУ. В РБ зараз є п’ять батальйонно-тактичних груп білоруської армії, проте, швидше за все, вони не воюватимуть. Якщо ж навіть братимуть участь у боях, то це все одно мізерна кількість.

"12 тисяч мобілізованих на полігонах та 5 БТГр – це ніщо, вони навіть до Житомирської траси не дійдуть. Більше того, вони зазнають таких втрат, що нам це буде навіть вигідно", – наголосив Карась.

Хто такий Євген Карась Євген Карась – український громадський діяч та активіст, лідер громадської організації С14 (рух Суспільство майбутнього). Брав участь у війні на Сході України. Після початку повномасштабної фази війни з РФ став на захист України від російських окупантів у складі одного із підрозділів, повідомляє Вікіпедія.

Проте не варто відкидати варіанту, що окупанти можуть влаштовувати провокації на північному напрямку. Вони можуть влаштовувати обстріли, щоб посилити паніку в Україні.

"Росіянам достатньо, аби одна їхня рота пішла на забій. Уявіть собі – рота "зеків" побігла на бурштинові поля Рівненщини. Їх усіх повбивали, у той же час їхні міномети почали кудись стріляти, полетіла одна ракета, наприклад з Ковеля. У нас тут піде ІПСО про наступ, хоча насправді ми одну роту зариємо на болотах, і це нічим не завершиться", – каже військовий.

Малоймовірний також наступ з півдня, адже в росіян є логістичні проблеми з боєприпасами з Криму, якими вони не можуть ризикувати.

Звідки може початися новий масштабний наступ РФ

Найімовірнішим напрямком нового наступу може стати Донбас, вважає військовослужбовець ЗСУ. На Донбасі є артилерія, логістичне сполучення. У той же час посилення військових дій саме там дасть змогу Кремлю обґрунтувати зменшені у сто разів цілі так званої "спецоперації".

"Тому там буде загострення – росіяни намагатимуться йти з боку Бахмута на Часів Яр. Власне, вони вже зараз так роблять, бо на Бахмут йти росіяни бояться, тому його обходять і намагатимуться перерізати трасу. Також будуть намагатися створити проблеми в Авдіївці, Марʼїнці, Сіверську потихеньку просуватимуться", – зазначає військовий.

читайте також"Спочатку Київ за 3 дні, тепер Бахмут до березня": провал мобілізації може зірвати наступ РФ – експертПроте Генштаб Збройних сил України все це розуміє, тому не факт, що росіянам вдасться добитися хоч якихось успіхів. Карась висловив думку, що Україні навтіь може вдатися зірвати план РФ щодо нового наступу.

"Нам теж важко, усе не виглядає так рожево, це усі прекрасно розуміють, але навіть за цих умов Генштаб ЗСУ примудрявся проводити операції, які дивували противника. Тому і зараз ми можемо учудити щось таке, що зірве російський наступ десь наполовину", – каже військовий.

Загроза нового масштабного наступу Росії

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначає, що за найбільш песимістичним сценарієм загарбники можуть атакувати відразу з 3-4 напрямків. При цьому він звернув увагу на те, що після майже року війни РФ має мобілізовану армію, в якій вибито командирську ланку.

Прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький висловив думку, що під час запланованого нового наступу, який може відбутися у березні або квітні 2023 року, Путін знову кине свою армію на штурм Києва. Сам наступ може відбуватися з двох-трьох напрямків, вважає польський прем’єр.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що Путін дав наказ своїм військам повністю захопити всі райони Донецької та Луганської областей до березня. Уже фіксуються ознаки масованого наступу росіян на сході України. Підконтрольна Білорусь використовується для підготовки мобілізованих, у ворога немає сил і засобів для того, щоб наступати з північного напрямку.

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