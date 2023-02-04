РФ готує новий ракетний удар: лютий для окупантів "специфічний місяць" – ЗСУ

Окупанти проводять активну розвідку за допомогою безпілотників. Для виведення у Чорне море кораблів з ракетами їм потрібно 1,5-2 години.

РФ готує новий ракетний удар по Україні/ Міноборони РФ, скрін

Російські загарбники готуються до проведення нового ракетного удару по Україні. Для цього вони проводять активну розвідку, запускаючи багато безпілотників.

Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона зазначає, що противник намагається зібрати якомога більше інформації перед ракетною атакою.

"Ворог збирає максимальну інформацію, активізував розвідувальні БПЛА, які ми досить результативно збиваємо. Але бачимо, що їх все більше й більше з'являється з акваторії Чорного моря, вздовж узбережжя в Миколаївській області і фіксуємо спрямування на Одеську область", – зазначає Гуменюк.

Вона розповіла, що зараз через шторм у Чорному морі немає російських кораблів-ракетоносіїв. Але судна, яких у корабельному угрупованні ворога налічується дев’ять, можуть душе швидко вийти у море. Для того, щоб вийти на бойові позиції, кораблям потрібно 1,5-2 години.

Гуменюк також зазначила, що російські загарбники тяжіють до певних дат. Лютий для них є специфічним місяцем, адже саме в цей місяць рік тому почалося повномасштабне вторгнення в Україну. Зараз ворог збирає інформацію і готується до нового ракетного удару.

Ракетний удар по Краматорську

Нагадаємо, ввечері 1 лютого російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ у Донецькій області. Російська ракета влучила у житловий будинок. Унаслідок влучання було зруйновано два під'їзди, людей діставали з-під завалів.

Внаслідок ракетного удару четверо людей загинули, дві особи було врятовано з-під завалів. 18 людей були травмовані. Вранці 3 лютого рятувальники повідомили, що завершили розбирати завали зруйнованого будинку.

Раніше повідомлялося, що РФ може готувати новий удар по Україні. Окупанти готові використовувати як дрони-камікадзе, так і крилаті ракети, заявила керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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