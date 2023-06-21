Британія оголосила про знакову фінансову підтримку для України на 3 млрд доларів

Сьогодні в Лондоні проходить конференція, присвячена відновленню України. Участь у ній бере понад тисяча представників з 61 країни.

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Сунак оголосив про допомогу Україні в розмірі 3 млрд доларів / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Впродовж наступних трьох років Велика Британія надасть Україні фінансову допомогу в розмірі 3 млрд доларів. Про це 21 червня заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час конференції з відновлення України.

"Я пишаюся тим, що сьогодні ми оголошуємо про багаторічну підтримку економіки України. І в наступні три роки ми надамо кредитні гарантії на суму 3 млрд доларів", — сказав Ріші Сунак під час конференції в Лондоні.

За його словами, буде запущений новий британсько-український технологічний міст для сприяння інвестиціям і талантам, надана підтримка "зеленій" енергетиці та багато іншого.

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"Все це - частина величезних колективних зусиль союзників і партнерів з усього світу, зорема значної нової підтримки з боку ЄС, про яку також буде оголошено цього тижня", - заявив Сунак.

Британський прем'єр відзначив важливість побудови платформи для бізнесу. Вона, в свою чергу, зможе залучити інновації та інвестиції, яких потребує Україна.

"Саме тому ми починаємо український бізнес-компакт, щоб приватний сектор міг пообіцяти свою підтримку відновленню та реконструкції України", - додав прем'єр-міністр Великої Британії.

Дивіться відео - Ріші Сунак оголосив про допомогу Україні у розмірі 3 млрд доларів:

Ріші Сунак у Лондоні оголосив про допомогу Україні / скріншот

Зазначимо, в Лондоні проходить конференція, присвячена відновленню України. Участь у ній бере понад тисяча представників з 61 країни, включаючи чиновників, представників неурядових організацій та сотні бізнес-лідерів і підприємців.

На конференції присутні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, держсекретар США Ентоні Блінкен, президент України Володимир Зеленський, глава уряду України Денис Шмигаль, а також прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Під час конференції сторони обговорять реформи, необхідні для повоєнного відновлення України, стимулювання торгівлі та інвестицій, відновлення людського капіталу. Також увагу приділять енергетичному відновленню нашої країни та розмінуванню.

Військова допомога Великої Британії

11 травня журналісти CNN з посиланням на свої джерела повідомили про передачу Україні від Великої Британії ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow.

Пізніше глава Міноборони Британії Бен Уоллес підтвердив дані, згідно з якими Київ отримає ракети Storm Shadow.

Керівник військового відомства зазначив, що ЗСУ продемонстрували високий рівень спроможності в обороні та подібні озброєння допоможуть українським військам звільнити свої землі від російських окупантів.

Радник Комісії США з безпеки в Європі Пол Массаро показав карту, на якій можна побачити, що ракетами Storm Shadow можна вражати об'єкти в окупованому Криму, в тилу окупантів в Україні, на території РФ і підконтрольній Москві Білорусі. На думку Массаро, ракети допоможуть досягти перемоги на фронті.

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