Фінансування покликане зміцнити економічну стабільність України на фоні російської повномасштабної військової агресії.

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Невійськова допомога Британії для України становитиме понад 4,7 млрд фунтів стерлінгів / Фото: ОП

Велика Британія оголосить про історичний пакет фінансової підтримки для України, який включає кредитні гарантії Світового банку на суму 3 мільярди доларів і двосторонню допомогу в розмірі 240 мільйонів фунтів стерлінгів (305 мільйонів доларів).

Як повідомляє пресслужба британського уряду, оголошення має відбутися в середу, 21 червня, на конференції з відновлення України, яка відбудеться в Лондоні.

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Фінансування покликане зміцнити економічну стабільність України на фоні російської повномасштабної військової агресії, що триває, та піде на підтримку життєво важливих державних послуг, включаючи витрати на утримання шкіл і лікарень.

За словами прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака, це "перший двосторонній пакет багаторічної податково-бюджетної допомоги, представлений країною G7, що підкреслює непохитну прихильність Великої Британії країні як зараз, так і в майбутньому".

Таким чином невійськова допомога Британії для України становитиме понад 4,7 млрд фунтів стерлінгів (понад 6 млрд доларів), включаючи 4,1 млрд фунтів стерлінгів (понад 5,23 млрд доларів) у вигляді фіскальної підтримки та 640 млн фунтів стерлінгів (близько 817 млн доларів) у вигляді двосторонньої допомоги.

Президент Групи Світового банку Аджай Банга зазначає, що понад 400 компаній з 38 країн обіцяють підтримати відновлення і післявоєнну реконструкцію України після широкомасштабного вторгнення РФ.

Глава британського уряду Ріші Сунак також оголосить про виділення до 318 мільйонів доларів нового капіталу для Британського інституту фінансування розвитку (British International Investment).

Як йдеться у релізі Даунінг-стріт, фінансування BII збільшить допомогу Британії для України, включаючи розмінування, набори для надання допомоги при стихійних лихах, програми реформ і енергетичні проекти. У публікації зазначено, що більше половини фінансування BII буде використано для гуманітарної підтримки через таких партнерів, як ООН і Червоний Хрест.

Військова допомога Великої Британії

11 травня журналісти CNN з посиланням на свої джерела повідомили про передачу Україні від Великої Британії ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow.

Пізніше глава Міноборони Британії Бен Уоллес підтвердив дані, згідно з якими Київ отримає ракети Storm Shadow.

Керівник військового відомства зазначив, що ЗСУ продемонстрували високий рівень спроможності в обороні та подібні озброєння допоможуть українським військам звільнити свої землі від російських окупантів.

Радник Комісії США з безпеки в Європі Пол Массаро показав карту, на якій можна побачити, що ракетами Storm Shadow можна вражати об'єкти в окупованому Криму (Кримський міст, - ред.), в тилу окупантів в Україні, на території РФ і підконтрольній Москві Білорусі. На думку Массаро, ракети допоможуть досягти перемоги на фронті.

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