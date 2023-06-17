Данія готова передати Україні винищувачі F-16: все залежить від США

Міністр оборони Данії раніше зробив пропозицію із проведення навчання українських пілотів на території Данії.

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Данія готова передати Україні F-16 / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Facebook ВМС ЗС України

У Данії заявили, що готові до передачі Україні багатоцільових західних винищувачів F-16. Однак є одна суттєва умова.

Як повідомив очільник оборонного відомства Троельс Лунд Поульсен, все впирається у дозвіл від США, адже винищувачі F-16 - американського виробництва, передає 24 канал.

"Україні потрібні літаки. Більше, ніж будь-коли, якщо вони хочуть виграти свою боротьбу. Це стосується і данських винищувачів F-16", - сказав Поульсен.

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Відомо, що на балансі Данії - 43 винищувачі F-16. З них активно використовують 30 повітряних суден. Додамо, що військо країни наразі оновлюється. Замість F-16 пілоти літатимуть на сучасних F-35.

До речі, Поульсен раніше зробив пропозицію із проведення навчання українських пілотів, щоб вони на території Данії могли опановувати F-16.

Міністр оборони звернув увагу на план,який розробили спільно із Нідерландами. Згідно з ним, українські пілоти зможуть проходити навчання на F-16 на базі Скрюдструп данських військово-повітряних сил. Вона розташована у Південній Ютландії, де й базуються ці винищувачі.

Водночас він наголосив, що пропозиція навчання не означає, що Данія ухвалила остаточне рішення щодо передачі нам F-16.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Передача Україні F-16

Нагадаємо, що у ВПС США розповіли, коли винищувачі F-16 прибудуть в Україну. Передача Україні винищувачів F-16 може зайняти кілька місяців, і це в кращому випадку. Про це заявив міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл.

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