Кримський міст, Росія і Білорусь під прицілом: у США показали, куди дістають Storm Shadow

Далекобійні ракети Storm Shadow, які передала Україні Великобританія, можуть діставати до окупованого Криму, Кримського мосту, а також Білорусі та агресора Росії. Йдеться про озброєння, які дозволяють досягати перемог на фронті.
Такий висновок можна зробити, якщо подивитися на карту, яку опублікував радник Комісії США з безпеки в Європі Пол Массаро у своєму Twitter-акаунті.
Дальність пуску ракети Storm Shadow - до 300 кілометрів. Це дозволить наносити удари по тилу російських окупантів на захоплених територіях України, в тому числі, і в Криму.
Більш того, ракети здатні наздогнати цілі в тилових районах агресора не тільки на території Росії, але і на півдні, південному сході і південному заході підконтрольної Кремлю Білорусі.
Також ракети здатні вразити і Кримський міст.
"Storm Shadows дійсно є зброєю для перемог у війні. Всі російські військові позиції зараз уразливі. Керченський міст вразливий. Російські постачання доведеться перемістити ще далі", - підкреслив Пол Массаро.
Дальність пуску Storm Shadow становить до 300 кілометрів
Британія поставить Україні далекобійні ракети Storm Shadow
11 травня журналісти CNN з посиланням на свої джерела повідомили, що Велика Британія напередодні контрнаступу ЗСУ поставила Україні ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow. Київ гарантував Лондону, що ракети використовуватимуться виключно на українських територіях і не будуть застосовуватися по території РФ.
Пізніше міністр оборони Британії Бен Уоллес підтвердив, що Лондон передає Києву далекобійні ракети Storm Shadow. Глава британського Міноборони відзначив здатність Києва проводити грамотні оборонні операції і вважає, що така зброя дозволить ЗСУ витіснити російських окупантів зі своєї землі.
"Можу підтвердити, що Великобританія безоплатно передає Україні ракети Storm Shadow. Storm Shadow - це ракети великої дальності, призначені тільки для високоточних ударів", - підкреслив Уоллес.
Дивіться відео, в якому Світан розповів, як ЗСУ ракетами Storm Shadow зруйнують Чорноморський флот РФ
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