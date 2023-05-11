Кримський міст, Росія і Білорусь під прицілом: у США показали, куди дістають Storm Shadow

Британські ракети Storm Shadow - зброя для перемог у війні, всі позиції окупантів Росії вразливі, вважає американський аналітик Пол Массаро.

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Карта радіусу бойової дії ракети Storm Shadow / twitter.com/apmassaro3

Далекобійні ракети Storm Shadow, які передала Україні Великобританія, можуть діставати до окупованого Криму, Кримського мосту, а також Білорусі та агресора Росії. Йдеться про озброєння, які дозволяють досягати перемог на фронті.

Такий висновок можна зробити, якщо подивитися на карту, яку опублікував радник Комісії США з безпеки в Європі Пол Массаро у своєму Twitter-акаунті.

Дальність пуску ракети Storm Shadow - до 300 кілометрів. Це дозволить наносити удари по тилу російських окупантів на захоплених територіях України, в тому числі, і в Криму.

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Більш того, ракети здатні наздогнати цілі в тилових районах агресора не тільки на території Росії, але і на півдні, південному сході і південному заході підконтрольної Кремлю Білорусі.

Також ракети здатні вразити і Кримський міст.

"Storm Shadows дійсно є зброєю для перемог у війні. Всі російські військові позиції зараз уразливі. Керченський міст вразливий. Російські постачання доведеться перемістити ще далі", - підкреслив Пол Массаро.

Дальність пуску Storm Shadow становить до 300 кілометрів

Куди може долітати ракета Storm Shadow / twitter.com/apmassaro3

Британія поставить Україні далекобійні ракети Storm Shadow

11 травня журналісти CNN з посиланням на свої джерела повідомили, що Велика Британія напередодні контрнаступу ЗСУ поставила Україні ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow. Київ гарантував Лондону, що ракети використовуватимуться виключно на українських територіях і не будуть застосовуватися по території РФ.

Пізніше міністр оборони Британії Бен Уоллес підтвердив, що Лондон передає Києву далекобійні ракети Storm Shadow. Глава британського Міноборони відзначив здатність Києва проводити грамотні оборонні операції і вважає, що така зброя дозволить ЗСУ витіснити російських окупантів зі своєї землі.

"Можу підтвердити, що Великобританія безоплатно передає Україні ракети Storm Shadow. Storm Shadow - це ракети великої дальності, призначені тільки для високоточних ударів", - підкреслив Уоллес.

Дивіться відео, в якому Світан розповів, як ЗСУ ракетами Storm Shadow зруйнують Чорноморський флот РФ

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