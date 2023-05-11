Змінюють правила гри: Британія поставила Україні крилаті ракети великої дальності Storm Shadow - CNN

Ракети Storm Shadow дають Києву можливості, про які він просив з самого початку повномасштабної війни.

https://glavred.net/ukraine/menyayut-pravila-igry-britaniya-postavila-ukraine-krylatye-rakety-bolshoy-dalnosti-storm-shadow-cnn-10469488.html Посилання скопійоване

Ріші Сунак та Володимир Зеленський під час візиту британського прем'єра до Києва / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ОП

Велика Британія поставила Україні кілька крилатих ракет великої дальності Storm Shadow напередодні контрнаступу ЗСУ проти російських окупантів. Про це повідомляє CNN з посиланням на кілька високопоставлених західних чиновників.

Storm Shadow - це крилата ракета великої дальності з потайними можливостями, спільно розроблена Великою Британією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. Дальність стрільби - понад 250 км, це трохи менше американських армійських тактичних ракетних систем класу "земля-земля" або ATACMS, про які Україна давно просила.

У Storm Shadow достатньо дальності, щоб завдати удару вглиб окупованої Росією території на сході України.

відео дня

Західний чиновник повідомив CNN, що Велика Британія отримала від уряду України запевнення в тому, що ці ракети будуть використовуватися лише на суверенній території України, а не на території Росії.

Як повідомив CNN високопоставлений військовий представник США, ракети Storm Shadow "змінюють правила гри з точки зору дальності" і дають Києву можливості, про які він просив з самого початку війни. Зараз максимальна дальність зброї, наданої США Україні, становить близько 80 км (49 миль).

Дивіться відео з сайту виробника про те, як працюють ракети Storm Shadow:

Як повідомляв Главред, видання The Washington Post 9 травня повідомило, що Велика Британія ймовірно готова надати Києву боєприпаси, здатні завдавати ударів дальністю до 300 кілометрів. Британський чиновник відмовився підтвердити WP терміни поставки, тип або кількість майбутнього озброєння. За його словами, остаточне рішення не ухвалено.

За даними Politico, адміністрація президента США Джо Байдена не планує наслідувати приклад Великої Британії та відправляти в Україну ракети дальнього радіусу дії. США вважають цю проблему розв‘язаною завдяки запланованій поставці з Великої Британії.

Ракети ATACMS для України

У січні 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив: щоб припинити російський терор, потрібно забезпечити відповідні ракетні сили українських військових. За його словами, це стосується постачання ATACMS і іншої подібної зброї.

Глава комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол заявляв, що Україні необхідно надати зброю дальнього радіусу дії, зокрема оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS. За його словами, за допомогою такої зброї Збройні Сили України могли б завдавати ударів по тимчасово окупованому Криму.

У квітні голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що США не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. При цьому розглядаються інші можливості допомоги Збройним силам України.

Інші новини: