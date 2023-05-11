Британія передає Україні ракети Storm Shadow: міністр оборони Уоллес офіційно підтвердив

Storm Shadow крилата ракета великої дальності з потайними можливостями, спільно розроблена Великобританією і Францією.

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Україна отримає ракети Storm Shadow / Колжа Главред, фото ukrmilitary.com, wikipedia.org

Сьогодні, 11 травня, міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес підтвердив, що його країна передає Україні далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow.

Як передає Sky News, Велика Британія дійсно направляє в Україну ракети великої дальності.

Міністр повідомив, що ракети Storm Shadows будуть надані українським військовим.

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"Сьогодні я можу підтвердити, що Великобританія безоплатно передає Україні ракети Storm Shadow. Storm Shadow - це ракети великої дальності, призначені тільки для високоточних ударів", - сказав він.

За його словами, Storm Shadow доповнять вже подаровані системи великої дальності, в тому числі ракети HIMARS і Harpoon, а також власну крилату ракету України "Нептун" і засоби більшої дальності, передані іншими країнами.

"Україна має право захищатися. Використання Storm Shadow дозволить Україні відтіснити російські сили, що знаходяться на суверенній території України", - додав він.

Ракети Storm Shadow - що відомо

Storm Shadow - це крилата ракета великої дальності з потайними можливостями, спільно розроблена Великобританією і Францією, яка зазвичай запускається з повітря.

З дальністю стрільби понад 250 км це трохи менше дальності американських армійських тактичних ракетних систем класу "земля-земля" або ATACMS, про які Україна давно просила.

Ракети ATACMS для України

У січні 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив: щоб припинити російський терор, потрібно забезпечити відповідні ракетні сили українських військових. За його словами, це стосується постачання ATACMS і іншої подібної зброї.

Глава комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол заявляв, що Україні необхідно надати зброю дальнього радіусу дії, в тому числі і оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS. За його словами, за допомогою такої зброї Збройні Сили України могли б завдавати ударів по тимчасово окупованому Криму.

У квітні голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що США не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. При цьому розглядаються інші можливості допомоги Збройним силам України.

Дивіться відео про те, як в Україні збили російську ракету "Кинджал":

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