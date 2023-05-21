Зустріч Зеленського і Байдена на саміті G7: глава США оголосив про пакет військової допомоги на $375 млн

Байден заявив, що США робитимуть все можливе, щоб зміцнити обороноздатність нашої країни у війні з агресором і оголосив про новий пакет військової допомоги.

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Володимир Зеленський і Джо Байден зустрілися в рамках саміту Великої сімки / Фото t.me/V_Zelenskiy_official

У неділю, 21 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм американським колегою Джо Байденом на саміті Великої сімки (G7) в Хіросімі, повідомляє CNN.

"Президент США Джо Байден зустрічається з українським лідером Володимиром Зеленським у Хіросімі на полях саміту G7", - пише видання.

Сам Зеленський у своєму Telegram-каналі опублікував фото з главою Білого дому Джо Байденом.

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Як пише Sky News, під час зустрічі із Зеленським Байден заявив, що США робитимуть все можливе, щоб зміцнити обороноздатність нашої країни у війні з Росією та оголосив про новий пакет військової допомоги.

За словами президента США, пакет допомоги включає боєприпаси, артилерію та бронетехніку.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак написав у своєму Telegram, що новий пакет військової допомоги на суму 375 млн доларів включатиме:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

мостові системи;

броньовані медичні машини;

вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;

тепловізійні системи;

запчастини та інше польове обладнання.

Зеленський на саміті Великої сімки

Український президент Володимир Зеленський прибув до японського міста Хіросіма для того, щоб взяти участь у саміті Великої сімки (G7), де планує зустрітися з лідерами інших країн і провести переговори.

Вже в перші кілька годин після прибуття Зеленський провів зустрічі з британським прем'єром Ріші Сунаком, індійським прем'єром Нарендрою Моді та головою Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Візит Зеленського до Саудівської Аравії

19 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Також з ним прибув лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Під час візиту президент зустрівся з наслідним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом. Також Зеленський провів інші двосторонні переговори. Серед основних тим переговорів - українська формула миру.

Крім того, Зеленський взяв участь у саміті Ліги арабських держав. Під час свого виступу він заявив, що агресор Росія – слабка держава. Україна перемагає Москву навіть у ситуації, коли у неї більше зброї. Агресивність російської держави свідчить не про силу, а про слабкість, яка продиктована розумінням того, що час імперій давно минув.

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