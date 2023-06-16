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Іспанія передасть Україні 20 БТР, 4 Leopard і військовий госпіталь

Анна Ярославська
16 червня 2023, 07:22 оновлено 16 червня, 07:28
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19 червня до Польщі прибудуть 20 гусеничних броньованих машин. Також Іспанія передасть 4 танки Leopard 2А4, які перебували на ремонті.

Маргарита Роблес, танк леопарда
Маргарита Роблес розповіла про військову допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот

Іспанія відправить Україні 20 бронемашин і 4 танки Leopard 2А4, а також надасть військовий госпіталь. Про це 15 червня заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн.

За словами Роблес, 19 червня до Польщі прибудуть 20 гусеничних броньованих машин. Також Іспанія передасть 4 танки Leopard 2А4, які перебували на ремонті. З Польщі техніка відправиться в Україну, передає пресслужба Міноборони Іспанії.

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Міністр оборони Іспанії також оголосила про передачу Україні польового госпіталю Role 2 plus. 12 контейнерів госпіталю забезпечують потреби бригади в хірургічних, стабілізаційних та інших медичних заходах. Українські військові, які відповідатимуть за роботу госпіталю, пройдуть в Іспанії необхідне навчання.

Раблес підкреслила, що підтримка Іспанією України "в її прагненні до всеосяжного, справедливого і тривалого миру буде залишатися непохитною, поки це буде необхідно".

Як повідомляв Главред, в серпні минулого року міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що танки Leopard, які вже багато років не використовуються в Сарагосі, неможливо відправити на війну в Україну, тому що вони знаходяться в абсолютно жалюгідному стані. Вона додала, що Іспанія провела відповідні експертизи, під час яких і було встановлено, що танки непридатні для використання.

Військова допомога Іспанії Україні

У серпні 2022 року Іспанія передала Україні військову допомогу, до якої входила ціла батарея протиповітряної оборони, броньовані автомобілі, а також боєприпаси.

У листопаді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна незабаром отримає батарею ЗРК Aspide і 4 системи ППО Hawk від Іспанії.

У грудні уряд Іспанії передав Україні перші американські зенітно-ракетні комплекси Hawk ("Яструб").

У лютому Міністерство оборони Іспанії повідомило про відправку в Україну 20 бронетранспортерів M113.

Також повідомлялося, що Іспанія відправить Україні 6 Leopard 2A4. Планувалося, що доставка танків завершиться до кінця квітня.

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