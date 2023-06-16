Іспанія передасть Україні 20 БТР, 4 Leopard і військовий госпіталь

Іспанія відправить Україні 20 бронемашин і 4 танки Leopard 2А4, а також надасть військовий госпіталь. Про це 15 червня заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн.
За словами Роблес, 19 червня до Польщі прибудуть 20 гусеничних броньованих машин. Також Іспанія передасть 4 танки Leopard 2А4, які перебували на ремонті. З Польщі техніка відправиться в Україну, передає пресслужба Міноборони Іспанії.
Міністр оборони Іспанії також оголосила про передачу Україні польового госпіталю Role 2 plus. 12 контейнерів госпіталю забезпечують потреби бригади в хірургічних, стабілізаційних та інших медичних заходах. Українські військові, які відповідатимуть за роботу госпіталю, пройдуть в Іспанії необхідне навчання.
Раблес підкреслила, що підтримка Іспанією України "в її прагненні до всеосяжного, справедливого і тривалого миру буде залишатися непохитною, поки це буде необхідно".
Як повідомляв Главред, в серпні минулого року міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що танки Leopard, які вже багато років не використовуються в Сарагосі, неможливо відправити на війну в Україну, тому що вони знаходяться в абсолютно жалюгідному стані. Вона додала, що Іспанія провела відповідні експертизи, під час яких і було встановлено, що танки непридатні для використання.
Військова допомога Іспанії Україні
У серпні 2022 року Іспанія передала Україні військову допомогу, до якої входила ціла батарея протиповітряної оборони, броньовані автомобілі, а також боєприпаси.
У листопаді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна незабаром отримає батарею ЗРК Aspide і 4 системи ППО Hawk від Іспанії.
У грудні уряд Іспанії передав Україні перші американські зенітно-ракетні комплекси Hawk ("Яструб").
У лютому Міністерство оборони Іспанії повідомило про відправку в Україну 20 бронетранспортерів M113.
Також повідомлялося, що Іспанія відправить Україні 6 Leopard 2A4. Планувалося, що доставка танків завершиться до кінця квітня.
Інші новини: