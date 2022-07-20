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Швидко літають і переносять бомби: в Мережі спливли дані про дрони, які Іран хоче віддати РФ

20 липня 2022, 14:55

Згідно з наявною інформацією, планується, що Іран поставить російським військовим кілька сотень бойових дронів - моделей Shahed-129 і Shahed-191.

Безпілотники
У Мережі спливли дані про дрони, які Іран хоче віддати РФ / іранські ЗМІ, ProstoMob

Є інформація, що режим аятолл в Ірані планує поставити країні-агресору, Росії, бойові дрони. Про це повідомляється в Telegram-каналі "Адвокат права".

Згідно з наявними даними, такі безпілотники за характеристиками нагадують ізраїльські та американські дрони ‒ Hermes 450 і MQ-1 Predator відповідно.

Планується, що Іран поставить Росії кілька сотень дронів моделей Shahed-129 і Shahed-191.

Shahed-129 здатний нести на борту 4-8 ракет Sadid-1 або таку ж кількість бомб. Заявлена автономність польоту дрона становить рівно добу. Радіус польоту-максимум 1,7 тисячі кілометрів. Дрон може підніматися на висоту до 7,5 кілометра. Крейсерська швидкість - 150 кілометрів на годину.

Shahed-191 - зменшена копія американського дрона RQ-170 Sentinel. І має на борту турбореактивний двигун, який здатний розвивати швидкість до 350 кілометрів на годину. Заявлена автономність польоту - 45 годин. Безпілотник здатний віддалятися від оператора на відстань до 450 кілометрів. Також він може переносити на борту дві керовані бомби моделі Sadid-342.

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Нагадаємо, раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Іран збирається відправити Росії кілька сотень безпілотників, серед яких і бойові дрони. Причому поставки мають намір провести в прискореному порядку.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив Київ у тому, що українська влада нібито не виконує стамбульські домовленості. Він заявив, що наказав своїм військам відійти від Києва нібито заради проведення переговорів.

Пізніше іранський лідер, аятола Сейєд Алі Хосейні Хаменеї назвав Україну "гидкою стороною" і підтримав повномасштабне вторгнення, яке розпочав президент РФ Володимир Путін.

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Автор: Єгор Бунін
безпілотник новини України
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