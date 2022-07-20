Повітряний бій на Херсонщині: воїни ЗСУ збили з ЗРК ворожий Су-35 під час атаки на українські літаки

Воїни ЗСУ збили з ЗРК ворожий Су-35 під час атаки на українські літаки/ Фото ілюстративне: ДШВ ЗСУ

Українські військові 19 липня під час повітряного бою на півдні збили російськи літак Су-35.

Ворожий винищувач намагався протидіяти атакам українських літаків і випустив по них три ракети класу "повітря – повітря". Повітряні судна захисників України не постраждали, а от російський СУ-35 був збитий – у нього поцілили із ЗРК українські бійці зенітно ракетного підрозділу. Деталі бою розповіли в оперативному командуванні "Південь".

Пілот збитого ворожого літака катапультувався, літак впав на тимчасово окупованій території Херсонської області.

ЗСУ знищили багато техніки ворога

На півдні українські військові лише за день завдали окупантам багато втрат у техніці та живій силі. Зокрема, українські гелікоптери атакували скупчення озброєння і техніки ворога в районі Хрещенівки та Ольгиного. Як результат – там була частково знищена мінометна батарея.

Також пара наших штурмовиків і бомбардувальник вдарили по скупченню противника, його техніки, складу боєприпасів і по батареї РСЗВ "Град" в районі Давидова Брода та Тернових Под.

А ввечері українські штурмовики атакували танковий взвод російських загарбників в районі Лозового. У той же час бомбардувальник знищив опорний пункт противника, який був розташований неподалік.

"Під час виконання нашими ракетно-артилерійським підрозділами вогневих завдань, нанесено ураження по кількох командних пунктах, станціях управління та базах логістичного забезпечення ворога", – зазначають в ОК "Південь".

Загалом за добу, 19 липня, ворожі війська на півдні втратили:

41 окупанта,

1 літак Су-35,

1 безпілотний розвідник,

3 РСЗВ "Град",

3 гаубиці "Мста-Б",

1 "Гвоздику",

1 автомобіль зв’язку

2 звичайних автомобілі,

1 польовий артилерійський склад в районі Брускинського.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що президент країни-агресорки РФ Володимир Путін може використовувати ядерну загрозу для стримування контрнаступу України на окуповані території – Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.

Раніше повідомлялося, що на поточному тижні адміністрація лідера США Джо Байдена оголосить про виділення Україні чергового пакету військової допомоги для України, який включатиме додаткові ракетні системи HIMARS.

Дивіться онлайн новини Херсона:

Читайте також: