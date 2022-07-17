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Строковик "Бандит" збив "іглою" вже шостий російський літак і хоче ще: відео героя

17 липня 2022, 15:59

19-річний хлопець показав свою "подружаню", і судячи з діалогу з побратимами, не збирається зупиняти на досягнутому.

бандит
На рахунку у Бандита - вже шість "пташок" / Радіо Свобода

19-річний строковик Національної гвардії України з позивним "Бандит" 17 липня вразив з ПЗРК "Ігла" вже 6-й за рахунком російський літак. Ім'я нацгвардійця, прозваного "Запорізьким месником", не розголошується.

"Строковик Національної гвардії України, якому всього 19 років, зараз виконує бойові завдання, захищаючи українське небо на запорізькому напрямку, і нещадно б'є ворога в повітрі разом зі своєю вірною "подружкою" ПЗРК Ігла, - йдеться в повідомленні НГУ.

Голка
Ігла, якою строковик збив шість "сушок" / скріншот

Після трьох збитих літаків військовому була присвоєна вища державна нагорода - Зірка"Героя України".

НГУ показала коротке відео, на якому боєць демонструє свою бойову "подругу" – ПЗРК "Ігла".

На ньому видно хлопця зі спини - він веде оператора до місця схрону своєї "бойової подруги".

- Ось вона, моя подружаня, - каже боєць і показує "Іглу", заховану в якійсь споруді.

- Це з неї ти мочиш?, - запитує оператор за кадром.

- Ну да. Чекаю наступного, - добродушно відповідає герой.

бандит
Обличчя Бандита зі зрозумілих причин не показали

"Нещодавно, під час чергових авіанальотів ворога на позиції наших захисників, нацгвардієць підбив ще два літаки противника. Крім того, 16 липня близько десятої години вечора йому вдалося збити крилату ракету! А вже до ранку наступного дня він поповнив свою скарбничку збитих літаків ще однією "сушкою", - йдеться в повідомленні Нацгвардії.

У травні похвалився трьома збитими "су-шками" і обіцяв, що це не кінець

Наприкінці травня повідомлялося, що строковик Нацгвардії з позивним Бандит в Запорізькій області за півтора місяці збив вже три ворожих літака, вміло застосовуючи ПЗРК "Ігла".

Черговий російський бойовий штурмовик СУ-25 "Грач" тоді був збитий молодою людиною 29 травня.

"Я збив не "вже" три літаки, як то кажуть, а ще тільки три літаки і буду знищувати їх до тих пір, поки буде потрібно – до самої нашої перемоги!",- тоді впевнено зазначив нацгвардієць.

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