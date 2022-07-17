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У Греції розбився вантажний літак Ан-12 з небезпечним вантажем: загинули 8 українців

17 липня 2022, 10:58

Літак загорівся ще в повітрі, швидко знизився, а потім врізався в кукурудзяне поле, після чого стався вибух. Авіакатастрофа сталася в громаді Пангеон.

Місце аварії літака Ан-12
Місце катастрофи літака Ан-12 / Фото twitter.com/nexta_tv

У ніч на 17 липня в Греції розбився транспортний літак Ан-12 української компанії. На його борту було 12 тонн вантажу і вісім осіб екіпажу. Всі вони, ймовірно, загинули. За попередньою інформацією, причиною аварії стала відмова двигуна.

Зв'язок з Ан-12 був втрачений за 16 км на захід від Кавали. Екіпаж до катастрофи встиг попередити про проблему з одним з двигунів, після чого диспетчери в Греції дозволили літаку приземлитися в аеропорту Салоніки або в повітряній гавані Кавали. Пілот вибрав останню, проте здійснити посадку не зміг.

Літак загорівся ще в повітрі, швидко знизився, а потім врізався в кукурудзяне поле, після чого стався вибух, пише EPT News з посиланням на очевидців.

Для гасіння пожежі прибули пожежники. На місці проводиться пошуково-рятувальна операція. За інформацією рятувальників, немає ознак, що хтось із екіпажу міг залишитися в живих, принаймні, в повністю обгорілому фюзеляжу.

Як випливає з даних сервісу з відстеження переміщень літаків Flightradar24 від 16 липня, борт виконував рейс з аеропорту Костянтин Великий поблизу Ніша в Сербії в столицю Йорданії – Амману.

Маршрут Ан-12
Борт виконував рейс з аеропорту поблизу Ніша в Сербії до столиці Йорданії / Фото twitter.com/nexta_tv

Українська "Авіакомпанія Меридіан" підтвердила катастрофу свого літака Ан-12 в Греції. Генеральний директор компанії Денис Богданович повідомив, що всі восьмеро загиблих членів екіпажу були громадянами України, повідомляє Deutsche Welle. Інформацію про вантаж літака він не надав і пояснив, що "деталі уточнюються" .

У компанії "Меридіан" причину аварії пов'язують з технічною несправністю в повітрі.

Міністр оборони Сербії Небойша Стефанович повідомив, що транспортний літак Ан-12 перевозив в Бангладеш оборонну продукцію. Літак вилетів з Сербії та мав всі необхідні дозволи, передає сербське видання Blic.

Замовником оборонної продукції було Міністерство оборони Бангладешу, додавши, що українська компанія є лише власником літака, а вантажі, які перевозив літак, належать сербській компанії "Валір".

Водночас Стефанович спростував повідомлення російських ЗМІ про те, що літак займався контрабандою зброї та прямував в Україну.

"Це не перший раз, у нас на початку червня була інформація, що в Україну везуть якусь зброю, виявилося, що це рейс і товари, які йшли в Алжир з нашої спеціалізованої промисловості, і в ній були всі необхідні дозвільні документи. Ці постійні повідомлення, якими вони намагаються завдати шкоди репутації Сербії - це щось абсолютно неправильне і зловмисне", - заявив міністр.

Як повідомляв Главред, в РФ на території Ростовської області зазнав аварії штурмовик Су-25 ВКС Росії. За попередніми даними, причиною падіння стала помилка пілотування - літак міг зачепити лінію електропередач. Пілот літака загинув.

У березні на півдні Китаю розбився пасажирський літак авіакомпанії China Eastern Airlines. На його борту в момент катастрофи перебували 133 людини.

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