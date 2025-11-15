Рус
З полону можуть повернутися понад тисячу українців: Умєров проводить переговори з РФ

Віталій Кірсанов
15 листопада 2025, 20:49
Україна і Росія відновлюють переговори щодо обміну полоненими.
Україна і РФ відновлюють переговори щодо обміну полоненими
Україна і РФ відновлюють переговори щодо обміну полоненими / колаж: Главред, фото: t.me/umerov_rustem, t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

  • За словами Умєрова, йдеться про звільнення 1 200 українських громадян
  • Найближчим часом відбудуться технічні консультації

Україна і Росія відновлюють переговори щодо обміну полоненими за "стамбульським форматом". Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

"За дорученням президента України днями провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів і звільнення наших людей із російського полону. У результаті цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості", - зазначив він.

За словами Умєрова, йдеться про звільнення 1 200 українських громадян.

"Найближчим часом відбудуться технічні консультації. Вони мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти. Працюємо без пауз, щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома - за сімейним столом і поруч із рідними", - додав секретар РНБО.

2 жовтня Україна і РФ провели обмін полоненими. Додому повернули 185 військових і 20 цивільних. Більшість із них потрапила в російський полон ще 2022 року.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 24 серпня, у День Незалежності, відбувся черговий обмін, під час якого Україна повернула з російського полону 146 осіб. Серед звільнених - журналіст агентства УНІАН Дмитро Хилюк.

Раніше, 14 серпня, під час обміну вдалося звільнити цивільного Богдана Ковальчука, який потрапив у полон у 17 років. Про його повернення розповіла бабуся, Тетяна Гоц.

Також, серед звільнених із полону 14 серпня українців був старший мічман і колишній командир знищеного росіянами мінного тральщика "Генічеськ" Олександр Бойчук, який у 2014 році врятував цей корабель під час анексії Криму.

Про персону: Рустем Умєров

Рустем Енверович Умєров - український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019-2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником керівника постійної делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи.

З грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту щодо скасування вільної економічної зони "Крим".

У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня, пише Вікіпедія.

