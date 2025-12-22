Рус
Прорив РФ на Сумщині: Зеленський назвав, скільки бійців ЗСУ потрапили в полон

Олексій Тесля
22 грудня 2025, 21:24
277
Українські військові могли знищити ворога на відстані артилерією або дронами, але не стали цього робити, пояснив Володимир Зеленський.
Зеленський, Армія РФ
Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: УНІАН, МО РФ

Головне:

  • РФ захопили 52 цивільних, серед них діти, у Сумській області
  • Окупанти взяли в полон 13 військових Сил оборони

Російські війська захопили 52 цивільних, серед них діти, із села Грабовське в Сумській області, а також взяли в полон 13 військових Сил оборони, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Грабовське стоїть на кордоні - на території України, частково - на території Росії, передає "Інтерфакс-Україна".

відео дня

Глава держави пояснив, що в селі залишалося 52 людини - громадян України, які не евакуювалися.

"Здивований, що там були діти. Просто здивований, що батьки так ставляться до своїх дітей. Ці 52 людини там жили, і мають якісь діалоги з прикордонниками на території РФ. Думаю, що вони просто не очікували, що російські військові їх заберуть. Що стосується наших військових - 13 наших військових у полоні також", - сказав Зеленський.

За його словами, українські військові могли знищити ворога на відстані артилерією або дронами, але не стали цього робити, оскільки не хотіли вбити цивільних, які перебували там.

Бої на Сумщині: дані Генштабу

За даними Генштабу ЗСУ, від вогню ворожої артилерії постраждали громади дев'яти населених пунктів Сумської області. Про це йдеться в повідомленні ГШ у Facebook.

Ситуація на Сумщині: новини за темою

Раніше повідомлялося, що окупанти РФ перетнули кордон на Сумщині. Росіяни прорвалися через кордон на Сумщині та зайшли в населений пункт Грабовське Краснопільської громади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що через наступ російських військ українські підрозділи були змушені залишити деякі позиції в районі Грабовського на Сумщині, де зараз тривають бої.

Як раніше повідомляв Главред, увечері 20 грудня російські військові прорвали кордон на ще одній ділянці Сумської області та увійшли в населений пункт Грабовське Краснопільської громади.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Сумська область
