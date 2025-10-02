Нарешті військові вдома на волі: Україна провела великий обмін полоненими

Україна повернула додому 185 військових, які перебували у російському полоні.

Україна та РФ провели обмін полоненими 2 жовтня / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

Україна та Росія провели обмін військовополоненими. З російського полону додому вдалося повернути 185 захисників. Також повернулися 20 цивільних людей. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Повертаємо додому 185 наших захисників із російського полону. Сто вісімдесят троє – рядові, сержанти, двоє – офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Наші воїни були в Маріуполі й на "Азовсталі", ЧАЕС", - зазначив президент.

Більшість воїнів потрапили у полон ще у 2022 році.

"Дякуємо всім, хто робить обміни можливими. Від початку повномасштабного вторгнення нам вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей. Маємо повернути всіх. Щодня над цим працюємо", - наголосив Зеленський.

Омбудсман України Дмитро Лубінець зазначив, що загалом додому вдалося повернути 205 військових та цивільних. Найстаршому звільненому військовому 59 років, а наймолодшому - 26 років. Двоє з них повернулися додому прямо напередодні Дня народження.

"Також вдалося повернути цивільних громадян, які були незаконно затримані у перші місяці повномасштабного вторгнення. Багато кого забрали просто з дому. Наймолодшому поверненому цивільному українцю 25 років, а найстаршому — 60 років", - написав він.

Дивіться відео з обміну полоненими:

Україна та РФ провели обмін полоненими / фото: скріншот

За даними Координаційного штабу додому повернули солдатів та офіцерів, які виконували бойові завдання на луганському, донецькому, харківському, запорізькому, херсонському, київському, сумському та чернігівському напрямках. Вони воювали у складі:

Військово-Морських Сил,

Сухопутних військ,

ТрО,

ДШВ,

Національної гвардії України,

Державної прикордонної служби.

"Серед визволених сьогодні знову є Оборонці Маріуполя. Додому також повертаються нацгвардійці, які потрапили в полон, охороняючи ЧАЕС ... Практично усі визволені сьогодні військові та цивільні українці перебували в неволі з 2022 року", - йдеться у повідомленні.

