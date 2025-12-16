Україна провела прямі переговори з Росією - про що домовились

Український омбудсман Дмитро Лубінець провів переговори з російською представницею та повідомив про повернення 60 громадян України додому.

Україна провела прямі переговори з Росією щодо обмінів полоненими та повернення українців / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Дмитро Лубінець/Facebookl

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів переговори з російською омбудсманкою Тетяною Москальковою та очільниками місій Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні й Росії. Про це він повідомив у своєму Facebook.

Лубінець зазначив, що за підсумками переговорів передано 2000 посилок із гуманітарною допомогою та листи від рідних для українських військовополонених, узгоджено верифікацію осіб, зниклих безвісти, та передано відповідні списки, включно з важкопораненими та важкохворими громадянами.

/ Фото: скріншот

Також обговорено повернення незаконно затриманих цивільних, стан засуджених українських військовополонених у РФ та ряд інших гуманітарних питань.

У відповідь на коментар під дописом у Facebook, Лубінець також повідомив про те, що на переговорах обговорювалось повернення всіх військовополонених.

/ Фото: скріншот

"Також за результатами попередньої системної роботи провели процедуру взаємного воззʼєднання сімей. На територію України з РФ та тимчасово окупованих територій повернулися 15 наших громадян, більшість з яких маломобільні", - йдеться у повідомленні.

Лубінець зазначив, що вдалося організувати повернення 56-річної жінки, яка перенесла інсульт і має обмежену мобільність, і змушена була перебувати в Росії з 2022 року. Завдяки зверненню її доньки до Офісу Омбудсмана мати та донька вперше за майже чотири роки зустрінуться.

/ Фото: скріншот

Окрім того, на батьківщину повернули ще 45 українців, які утримувалися в пунктах тимчасового тримання іноземців на території РФ.

"Більшість із повернених маломобільні, їх доставлять до лікарні для надання першої медичної допомоги, необхідної підтримки та супроводу", - резюмує він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 листопада російські окупанти передали Україні ще 1000 тіл, нібито загиблих воїнів ЗСУ, після чого розпочнуться заходи з їхньої ідентифікації. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Україна та Росія відновлюють переговори щодо обміну полоненими за "стамбульським форматом", зазначив секретар РНБО Рустем Умєров.

До цього, останній обмін полоненими між Україною та РФ відбувся 2 жовтня. В рамках обміну з російського полону додому повернулися 185 захисників та 20 цивільних.

Про персону: Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

