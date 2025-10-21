Хотів підірвати ТЦК: СБУ викрила агента РФ

Агент російських спецслужб планував підірвати районний ТЦК на Одещині.

СБУ викрила агента РФ в Ізмаїлі / Колаж: Главред, фото: СБУ

Головне:

Завербований ФСБ місцевий механік планував терор на Одещині

Ціллю підрив ТЦК в Ізмаїлі Одеської області

Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у спробі підірвати дві саморобні вибухівки у місті Ізмаїл в Одеській області. Ціллю підриву мав стати Ізмаїльський районний центр комплектування та соціальної підтримки.

За даними слідства, теракти мали статися по черзі, у годину пік. Один вибух мав прогриміти біля районного ТЦК, а інший - поблизу об’єкта Сил оборони, розташованого поруч. Силовики затримали чоловіка, коли той закладав вибухівку у квітник поблизу оборонної будівлі. Про це повідомили в Службі безпеки України.

У такий спосіб росіяни сподівалися вбити якомога більше військових та цивільних мешканців.

"Виконавцем російського "замовлення" виявився завербований ворогом 27-річний місцевий автомеханік. У поле зору окупантів він потрапив під час пошуку "легких заробітків" у Телеграм-каналах", - йдеться в повідомленні.

У Службі безпеки розповіли, що представники ворожої спецслужби планували дистанційно активувати СВП та отримати відеопідтвердження вибухів. Для цього чоловіку наказали орендувати квартиру з видом на обидва місця запланованих терактів і встановити там камери.

"Агент використав це помешкання не тільки для встановлення камер, а й для виготовлення вибухівок, які заховав у вогнегасники та начинив металевими гайками для більшого ураження", - повідомляють в СБУ.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за незакінчений замах на терористичний акт. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Що відомо про СБУ / Інфографіка: Главред

Успішні операції СБУ - новини України

Як писав Главред, СБУ викрила російського агента який, за вказівками ФСБ, мав закласти вибухівку на "об’єкті" і встановити "відеопастку" у вигляді прихованої мінікамери з віддаленим доступом для ФСБ. Чоловіка ув'язнили на 15 років тюрми.

Раніше СБУ викрила мережу неокомуністів, які хотіли "відродити СРСР". Агенти працювали у восьми областях України. Фігуранти були ідеологічними прихильниками рашизму й очікували повної окупації України.

Окрім цього СБУ затримала 41-річного жителя Києва, якого росіяни завербували через соцмережу "ВКонтакте". Чоловік збирав координати українських систем ППО та мобільних вогневих груп столиці, щоб передати їх ворогу для подальших ударів.

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

