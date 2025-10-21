Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію - деталі

Марія Николишин
21 жовтня 2025, 12:49
78
Це було 17 голосування за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.
В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію - деталі
Продовження воєнного стану / колаж: Главред, фото: t.me/yzheleznyak, УНІАН

Коротко:

  • В Раді підтримали продовження воєнного стану і мобілізації
  • "За" проголосували 317 депутатів
  • Закон вступить у силу з 5 листопада на 90 діб

У вівторок, 21 жовтня, Верховна Рада ухвалила продовження воєнного стану і мобілізації в Україні ще на 90 днів. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram.

Так, проєкт Закону №14128 про затвердження Указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" було підтримано 317 голосами народних депутатів.

відео дня
В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію - деталі
Продовження воєнного стану / фото: t.me/yzheleznyak

Законопроєкт про мобілізацію підтримали 315 нардепів.

В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію - деталі
Продовження мобілізації / фото: t.me/yzheleznyak

Таким чином воєнний стан продовжується з 5 листопада на 90 діб, тобто до 3 лютого 2026 року.

Варто зауважити, що це вже 17 голосування за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Яким може бути завершення війни

Командувач Десантно-штурмовими військами Збройних сил України Олег Апостол говорив, що Україна не може дозволити собі втрати у війні в масштабах, які можна порівняти з російськими.

За його словами, перемога для України - це зберегти народ, державу і вийти на дипломатичне рішення на наших умовах.

"Це буде перемир'я, але на українських умовах", - наголосив він.

Війна - останні новини України

Як повідомляв Главред, заступник керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький сказав, що Росія не планує зупиняти війну найближчим часом і готується до активних бойових дій узимку.

Президент США Дональд Трамп заявив, що у Путіна вже є "певна власність" в Україні, яку він забере за підсумками війни.

Також відомо, що Володимир Путін не зацікавлений у реальному та тривалому мирі. Він переконаний, що наразі має перевагу на полі бою, і тому не планує йти на жодні поступки.

Читайте також:

Про персону: Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація війна в Україні Верховна Рада військове положение новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Суперечить домовленості з Трампом: Лавров заявив про відмову РФ від перемир’я

Суперечить домовленості з Трампом: Лавров заявив про відмову РФ від перемир’я

13:51Війна
Холод чи короткочасне тепло: в Укргідрометцентрі пояснили, як зміниться погода

Холод чи короткочасне тепло: в Укргідрометцентрі пояснили, як зміниться погода

13:47Синоптик
"Ми все бачимо": Зеленський з євролідерами зробили важливу заяву про війну в Україні

"Ми все бачимо": Зеленський з євролідерами зробили важливу заяву про війну в Україні

13:22Світ
Реклама

Популярне

Більше
Саміт Трампа і Путіна під загрозою: зустріч Рубіо та Лаврова відкладається - CNN

Саміт Трампа і Путіна під загрозою: зустріч Рубіо та Лаврова відкладається - CNN

Карта Deep State онлайн за 21 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Ворог кинув "профі" на ключовий напрямок: у ЗСУ розкрили, що стоїть за поспіхом

Ворог кинув "профі" на ключовий напрямок: у ЗСУ розкрили, що стоїть за поспіхом

Що не можна брати у руки у свято 21 жовтня: суворі прикмети

Що не можна брати у руки у свято 21 жовтня: суворі прикмети

Валюта раптово обвалилась: новий курс НБУ на 21 жовтня

Валюта раптово обвалилась: новий курс НБУ на 21 жовтня

Останні новини

13:55

Відомому режисеру оголосили про підозру: серед потерпілих є неповнолітня

13:51

Суперечить домовленості з Трампом: Лавров заявив про відмову РФ від перемир’я

13:47

Холод чи короткочасне тепло: в Укргідрометцентрі пояснили, як зміниться погода

13:40

Відновлення електрики на Чернігівщині "паралізоване" - у  Міненерго назвали причину

13:36

"Не стало людини": колеги розкрили деталі смерті Дизеля Яценка

Наступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-уНаступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-у
13:22

"Ми все бачимо": Зеленський з євролідерами зробили важливу заяву про війну в Україні

13:16

Польща може заарештувати Путіна: Сікорський зробив цікаву заяву

13:14

У Порошенка глузували із тризуба та воїнів УПА: експерт показав старі інтерв’ю члена "Європейської солідарності" Луценка

13:00

Погода на завтра 22 жовтня - прогноз для кожної області та Києва (оновлюється)

Реклама
12:52

"Війну неможливо пересунути": "Суспільне" дало відповідь Олі Поляковій

12:49

В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію - деталі

12:43

Чому 22 жовтня не можна стригти волосся і нігті: яке церковне свято

12:33

Телемарафон "Єдині новини" допоміг Військовому інституту залучити майбутніх офіцерів

12:22

"Перезнімали": фіналістка Холостяка розкрила єдиний сценарій шоуВідео

12:11

Держкомісія "поховала" перспективне газове родовище в Україні: хто винен

12:05

"Шукали людей": сестра Марини Поплавської звинуватила Крутоголова у брехніВідео

11:47

"Відкриття ще одного фронту": Україна почала закупівлю у США бойових вертольотів

11:22

Росіяни влаштували провокацію Ротару - що сталося

11:21

Українська Сідні Кроуфорд: Сумська показала ретро-образ вартий Голлівуду

11:14

Операція в тилу ворога: бійці ССО влаштували засідку та знищили окупантів

Реклама
11:04

Коли увімкнуть опалення по всій Україні: в Укренерго дали остаточну відповідь

11:02

Москва відхрестилася від зустрічі Рубіо та Лаврова: що відомо

10:52

У небі над Україною помітили унікальну комету: вона максимально наблизилася до Землі

10:46

Окупанти "пролізли" одразу в трьох населених пунктах: DeepState розкрив деталі

10:45

Китайський гороскоп на завтра 22 жовтня: Тиграм - сором, Зміям - дурниці

10:35

Символи - під прицілом: куди потрібно бити ЗСУ, щоб похитнути владу Путіна

10:27

Не пишіть "все буде добре": хвороба Симоньян перейшла на нову стадію

10:17

Як сказати українською "сладкоежка": усі роблять одну грубу помилкуВідео

10:11

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 жовтня (оновлюється)

09:54

США проти плану ЄС щодо використання активів РФ для України - Bloomberg

09:43

"Обкрадати": учасники "Дизель Шоу" провели обшук у квартирі загиблої ПоплавськоїВідео

09:38

Не лише капітуляція України: в ISW сказали, який наратив просуває Кремль

09:16

Ознаки того, що карма вашого минулого життя наздоганяє вас

08:58

Карта Deep State онлайн за 21 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:51

Втрата Куп'янська відкриє дорогу в український тил: куди РФ зможе просунутися

08:34

Численні вибухи та пожежа: невідомі дрони атакували Ростовську областьВідео

08:10

Чи говорив Трамп віддати весь Донбас?Погляд

08:00

Саміт Трампа і Путіна під загрозою: зустріч Рубіо та Лаврова відкладається - CNN

07:16

Повний блекаут у Чернігові: місто залишилося без світла та води

06:46

У США відклали розгляд нових санкцій проти Росії до саміту Трампа і Путіна в Угорщині

Реклама
06:10

Як білий прапор Путіна став коричневимПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках дівчини з фотокамерою за 45 сек

05:33

Гороскоп на завтра 22 жовтня: Скорпіонам - зрада, Рибам - несподіваний подарунок

05:09

"Тони золота у банку Англії": як гетьман Полуботок заробив свої незліченні скарбиВідео

04:30

Винагорода від Всесвіту: шістьох знаків зодіаку чекає справжня радість

04:06

Всесвіт підготував сюрпризи: хто 21 жовтня отримає хороші новини

03:36

Росте в горщику краще, ніж квіти: як виростити ананас із купленого в магазині

02:47

"Не краще Повалій": Приходько зірвалась на підлітка через російську мову

02:19

Ірина Білик загадала дилему про самотність - не обійшлося без Христини Соловій

01:30

Дружина футболіста Зінченка отримала рідкісний подарунок від Девіда Бекхема - деталі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти