В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію - деталі

Це було 17 голосування за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Продовження воєнного стану / колаж: Главред, фото: t.me/yzheleznyak, УНІАН

Коротко:

В Раді підтримали продовження воєнного стану і мобілізації

"За" проголосували 317 депутатів

Закон вступить у силу з 5 листопада на 90 діб

У вівторок, 21 жовтня, Верховна Рада ухвалила продовження воєнного стану і мобілізації в Україні ще на 90 днів. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram.

Так, проєкт Закону №14128 про затвердження Указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" було підтримано 317 голосами народних депутатів.

Продовження воєнного стану / фото: t.me/yzheleznyak

Законопроєкт про мобілізацію підтримали 315 нардепів.

Продовження мобілізації / фото: t.me/yzheleznyak

Таким чином воєнний стан продовжується з 5 листопада на 90 діб, тобто до 3 лютого 2026 року.

Варто зауважити, що це вже 17 голосування за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Яким може бути завершення війни

Командувач Десантно-штурмовими військами Збройних сил України Олег Апостол говорив, що Україна не може дозволити собі втрати у війні в масштабах, які можна порівняти з російськими.

За його словами, перемога для України - це зберегти народ, державу і вийти на дипломатичне рішення на наших умовах.

"Це буде перемир'я, але на українських умовах", - наголосив він.

Війна - останні новини України

Як повідомляв Главред, заступник керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький сказав, що Росія не планує зупиняти війну найближчим часом і готується до активних бойових дій узимку.

Президент США Дональд Трамп заявив, що у Путіна вже є "певна власність" в Україні, яку він забере за підсумками війни.

Також відомо, що Володимир Путін не зацікавлений у реальному та тривалому мирі. Він переконаний, що наразі має перевагу на полі бою, і тому не планує йти на жодні поступки.

Про персону: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

