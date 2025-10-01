Мобілізація 60+ - в Генштабі пояснили, які категорії громадян призвуть до армії

В Україні запрацювала добровільна мобілізація чоловіків віком 60+, Гнатов пояснив, на яких спеціальностях вони можуть бути найбільш корисними для армії.

Хто може підписати "Контракт 60+"

На які посади можуть мобілізувати чоловіка віком понад 60 років

В Україні набув чинності закон, який дозволяє чоловікам віком від 60 років і старше проходити військову службу за контрактом на добровільних засадах. Про те, на які спеціальності будуть мобілізовувати чоловіків віком 60+ розповів в інтерв'ю Укрінформу начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Кого можуть мобілізувати 60+ - які умови вступу до армії 60+

Начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов пояснив, що навіть у такому віці люди можуть приносити користь армії — головне, щоб було бажання та належний стан здоров’я, адже відповідна робота знайдеться.

"Збройним Силам потрібні фахівці, наприклад, ремонтних спеціальностей, водії різних категорій, водії, які з допуском для перевезення пально-мастильних речовин, небезпечних вантажів, боєприпасів. Це все категорії, які не під силу 18-річним хлопцям. Це можуть бути лікарі, це можуть бути працівники середнього, молодшого лікарського персоналу, які також потрібні у військових госпіталях, де не укомплектовані посади. Чому людина в 60 не може прийти й на рік чи два підписати контракт та виконувати таку роботу? Звісно, може. Якихось там суперкондицій для такої роботи не потрібно", - додав він.

Чи будуть військові 60+ залучатись до бойових дій

Він підкреслив, що добровольців 60+ не залучатимуть до штурмових бригад, однак вони можуть виконувати інші завдання, де не потрібні надмірні фізичні навантаження. За його словами, серед військових зустрічалося чимало офіцерів, сержантів і солдатів у такому віці, яким важко дати їхні роки.

"Він приходить: "Пане командир, дозвольте… мені через два місяці 60, дозвольте ще на рік підписати контракт". Дивишся на нього, думаєш: як 60? Він на вигляд краще може, аніж я, виглядає", - резюмує Гнатов.

Як працюватиме мобілізація 60+ - думка нардепа

Як писав Главред, чоловіки віком 60+ років, не матимуть широкого доступу до контрактної служби в ЗСУ. Таке право планують надати лише окремим фахівцям із рідкісними та критично важливими для оборони знаннями. Про це у прямому ефірі телеканалу Еспресо розповів народний депутат Федір Веніславський.

Він пояснив, що Міністерство оборони та Генштаб схвалили ідею добровільної служби для чоловіків старшого віку, проте підкреслили необхідність запобігти зловживанням.

За словами Веніславського, набір до війська обмежать лише унікальними спеціалістами, яких в Україні дуже мало. Їхнє залучення буде можливе виключно після суворого відбору та підтвердження придатності до служби.

"Це не буде масове явище. До служби залучатимуться виключно ті громадяни, які будуть визнані придатними до військової служби та яких реально потребує сектор безпеки й оборони", — наголосив Веніславський.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні продовжено воєнний стан і мобілізацію. До військовозобов’язаних належать усі чоловіки від 25 до 60 років, проте для категорії 50+ існують певні особливості. Главред з’ясував, кого саме можуть мобілізувати після 50 років.

Нещодавно набув чинності закон №3632-ІХ, що передбачає створення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних. Його планують повністю запустити до кінця 2025 року.

Окрім цього, в Україні діє новий формат служби для добровольців віком 60+ - "Контракт 60+". Як пояснив офіцер 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель, ці контракти укладаються на період воєнного стану. Вони здебільшого стосуються небойових посад, однак за наявності офіцерського звання можуть передбачати й керівні позиції.

Про персону: Андрій Гнатов Андрій Вікторович Гнатов — український офіцер, бригадний генерал, Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України. 27 липня 2022 року був нагороджений Хрестом бойових заслуг — за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу, вірність військовій присязі, пише Вікіпедія.

