Нардепи дозволили бронювати людей у розшуку ТЦК і без військового квитка

Відповідний закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану було ухвалено в другому читанні.

Нардепи дозволили бронювати людей у розшуку ТЦК / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Бронюванню підлягають усі військовозобов'язані працівники критично важливих підприємств

Тривалість бронювання не повинна перевищувати 45 днів

Верховна Рада ухвалила закон, яким, зокрема, дозволяється бронювання підприємствами військовозобов'язаних працівників, які не мають військово-облікових документів, не уточнили дані або перебувають у розшуку.

Відповідний закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану було ухвалено в другому читанні 272 голосами народних депутатів.

Згідно з проектом закону, бронюванню підлягають усі військовозобов'язані працівники критично важливих підприємств, а також підприємств оборонно-промислового комплексу, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, або він не перебуває на військовому обліку, або не уточнив персональні дані, а також якщо такий працівник перебуває в розшуку ТЦК.

Тривалість такого бронювання не повинна перевищувати 45 календарних днів з дня укладення трудового договору з таким працівником і надається не більше одного разу за один календарний рік.

Що зміниться в правилах бронювання

Міністерство економіки повідомило, що 13 серпня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних, підготовлені Мінекономіки. Нововведення розширюють можливості для збереження кадрового потенціалу підприємств, що працюють у зонах бойових дій.

Як зазначили в Мінекономіки, змінювати ліміт бронювання через портал "Дія" зможе державний орган, який визнав підприємство критично важливим, на підставі звернення обласної військової адміністрації за місцем фактичної діяльності. Ці зміни мають забезпечити стабільну роботу прифронтових підприємств, збереження робочих місць і безперервне виконання завдань у сфері оборони та життєзабезпечення регіонів.

"Це рішення дає змогу підтримати бізнес, який працює в складних умовах, і водночас забезпечити потреби оборони. Ми створюємо механізм, який гнучко реагує на виклики та дає змогу підприємствам продовжувати свою діяльність навіть під час активних бойових дій", - зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів.

Водночас, як ідеться в повідомленні Мінекономіки, порядок бронювання залишається незмінним.

Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка - Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні продовжено воєнний стан і мобілізацію. До військовозобов'язаних належать усі чоловіки від 25 до 60 років, однак для категорії 50+ існують певні особливості. Главред з'ясував, кого саме можуть мобілізувати після 50 років.

Нещодавно набув чинності закон №3632-ІХ, який передбачає створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Його планують повністю запустити до кінця 2025 року.

Крім цього, в Україні діє новий формат служби для добровольців віком 60+ - "Контракт 60+". Як пояснив офіцер 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель, ці контракти укладаються на період воєнного стану. Вони здебільшого стосуються небойових посад, однак за наявності офіцерського звання можуть передбачати й керівні позиції.

