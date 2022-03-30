Активна фаза бойових дій в Україні триватиме ще тиждень, може більше - Арестович

Арестович розповів, скільки ще можуть тривати активні бойові дії / Фото Reuters

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що активна фаза бойових дій триває і триватиме "ще тиждень, може, і більше".

Про це Арестович сказав в ефірі телемарафону UA.

За його словами, під Києвом противник залишить частину контингенту, завданням якого буде "утримувати наші війська, не давати перекидати їх на складні напрямки". При цьому з-під Чернігова поки що війська не відводять.

Крім того, окупанти перекидають в зону ООС і під Маріуполь війська з-під Києва для отримання там переваги і оточення українських сил.

На півдні, в районі Херсона, ворог стає в оборону, ЗСУ "ведуть там акуратні тактичні дії".

Як повідомляв Главред, 29 березня в Генштабі ЗСУ заявили, що РФ не змогла досягти своїх цілей на півночі України. Частину окупаційних військ з цих регіонів відводять. Однак зберігається загроза того, що вороги і далі будуть бити як по військових, так і по цивільних об'єктах.

30 березня глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що ніякого зменшення активності військ Росії в області не спостерігається. Ворог всю ніч обстрілював Чернігів, а також атакував Ніжин, зокрема, з авіації.

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