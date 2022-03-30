Деескалація по-російськи: окупанти всю ніч били по Чернігову і завдали авіаударів по Ніжину

Всю ніч на 30 березня 2022 року ворог бив по Чернігову / Фото facebook.com/cg.gov.ua

Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що ніякого зменшення активності військ Росії в області не спостерігається.

Ворог всю ніч обстрілював Чернігів, а також атакував Ніжин, зокрема, з авіації, йдеться у зверненні Чауса у Facebook.

"Зменшення активності" на Чернігівщині ворог продемонстрував ударами по Ніжину, зокрема і авіа, і всю ніч бив по Чернігову", - заявив він.

За словами голови Чернігівської ОВА, знищено об'єкти цивільної інфраструктури, бібліотеки, торгові центри та інші об'єкти, дуже багато будинків.

"Тому що насправді всю ніч ворог бив по Чернігову. Але ми все відновимо і наш Чернігів буде ще кращим, ніж був. Наш Ніжин буде ще кращим. Всі міста Чернігівщини будуть набагато кращими, ніж вони на сьогодні є", - зазначив Чаус.

Як повідомляв Главред, 29 березня в Генштабі ЗСУ заявили, що РФ не змогла досягти своїх цілей на півночі України. Частину окупаційних військ з цих регіонів відводять. Однак зберігається загроза того, що ворог і далі битиме як по військових, так і по цивільних об'єктах.

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