Вбили чоловіка і собаку, а потім зґвалтували: українка не стала мовчати про звірства російських солдатів

Українка не стала мовчати про звірства російських солдатів / Фото Reuters

У Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія (несправжнє ім'я) розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти.

Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку, зізналася жінка в інтерв'ю виданню The Times.

Російські військові прийшли в будинок до Наталії 9 березня. За її словами, командир частини, який представився Михайлом Романовим, був п'яний і розбив її автомобіль, щоб вона не змогла втекти. Коли настала ніч, жінка почула один постріл і потім побачила тіло свого 35-річного чоловіка Андрія, який лежав на землі біля воріт.

"Хлопець молодший приставив пістолет до моєї голови і сказав: "я застрелив твого чоловіка, тому що він нацист", — розповіла Наталя.

"Тобі краще заткнутися"

За словами жінки, в цей момент її 4-річний син Олексій (псевдонім) ховався в котельні. Солдат, який застрелив її чоловіка, сказав їй:"тобі краще заткнутися, інакше я візьму твою дитину і покажу йому мізки його матері, розкидані по всьому будинку".

"Він сказав мені роздягнутися. Потім вони обидва згвалтували мене по черзі. Їм було все одно, що мій син плаче в котельні. Вони весь час тримали пістолет біля моєї голови і знущалися наді мною, кажучи: "Як ти думаєш, вона зі**т? Вбити її або залишити в живих?"- розповіла Наталя.

читайте такожВорог вбиває, гвалтує і мародерить: У ДСНС назвали найскладніший регіон в УкраїніПісля того, що сталося 4-річний син Наталії був паралізований страхом і відмовлявся йти.

"Були настільки п'яні, що ледь стояли на ногах"

Російські окупанти повернулися приблизно через 20 хвилин, щоб знову зґвалтувати жінку. За її словами, солдати "були настільки п'яні, що ледь стояли на ногах".

"Врешті-решт вони обидва заснули в кріслах. Я прокралася в котельню і сказала синові, що нам потрібно бігти дуже швидко, інакше нас застрелять. Поки я відкривала ворота, мій син стояв поруч з тілом батька, але було темно... він не зрозумів, що це його батько", — повідомила Наталя.

читайте також"Ґвалтував мою дочку всю ніч": Українка з села під Харковом розповіла про звірства окупантівВ результаті Наталії з сином вдалося втекти і зараз вони знаходяться у родичів в Тернополі. Жінка досі не розповіла 4-річному Олексію про його батька.

"Він багато чого не розуміє... тут, на дитячому майданчику, він підходить до людей і каже, що нам довелося покинути наш будинок, тому що була війна і в будинку були бандити, а тато залишився. Він не знає, що його батько мертвий", - сказала вона.

Крім того, за словами жінки, вона не може поховати свого чоловіка, бо їх село досі окуповане ворогами.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну офіс Уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

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