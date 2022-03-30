У Китаї готові зіграти конструктивну роль у переговорах України та Росії

Ван Вэньбинь / Фото Reuters

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив про готовність країни зіграти конструктивну роль у просуванні переговорів між Україною та Росією.

За його словами, Пекін має намір взаємодіяти з кожною зі сторін для того, щоби війна завершилася найближчим часом.

"Ми продовжимо відігравати конструктивну роль і сприяти нормалізації ситуації в Україні", - сказав Веньбінь час брифінгу.

При цьому прямої відповіді на питання, чи готовий Китай виступити в якості гаранта безпеки України, у відомстві не дали.

За словами дипломата, Пекін сприятиме процесу врегулювання ситуації, "дотримуючись власних методів".

"Ми маємо намір взаємодіяти з кожною із зацікавлених сторін для того, щоби збройний конфлікт між Росією та Україною завершився найближчим часом", - підкреслив Веньбінь.

Як повідомляв Главред, постпред Великої Британії в ООН Барбара Вудворд заявила, що її країна готова "зіграти свою роль" у забезпеченні гарантій безпеки України, якщо Київ про це попросить.

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