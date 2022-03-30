УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Китаї готові зіграти конструктивну роль у переговорах України та Росії

30 березня 2022, 11:51

У МЗС КНР не відповіли, чи готовий Китай виступити в якості гаранта безпеки України. Пекін має намір взаємодіяти з кожною зі сторін.

Ван Вэньбинь
Ван Вэньбинь / Фото Reuters

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив про готовність країни зіграти конструктивну роль у просуванні переговорів між Україною та Росією.

За його словами, Пекін має намір взаємодіяти з кожною зі сторін для того, щоби війна завершилася найближчим часом.

"Ми продовжимо відігравати конструктивну роль і сприяти нормалізації ситуації в Україні", - сказав Веньбінь час брифінгу.

При цьому прямої відповіді на питання, чи готовий Китай виступити в якості гаранта безпеки України, у відомстві не дали.

За словами дипломата, Пекін сприятиме процесу врегулювання ситуації, "дотримуючись власних методів".

"Ми маємо намір взаємодіяти з кожною із зацікавлених сторін для того, щоби збройний конфлікт між Росією та Україною завершився найближчим часом", - підкреслив Веньбінь.

Як повідомляв Главред, постпред Великої Британії в ООН Барбара Вудворд заявила, що її країна готова "зіграти свою роль" у забезпеченні гарантій безпеки України, якщо Київ про це попросить.

Інші новини:

viber
війна в Україні новини Китаю війна Росії та України
Реклама
Популярне
Війна в Україні: астролог склала гороскоп для КиєваВійна в Україні: астролог склала гороскоп для Києва Гороскоп для Києва: астролог назвала точну дату затишшя в столиціГороскоп для Києва: астролог назвала точну дату затишшя в столиці З елітної дивізії імені Дзержинського під Києвом зробили "вінегрет": у РФ розкрили деталіЗ елітної дивізії імені Дзержинського під Києвом зробили "вінегрет": у РФ розкрили деталі Ядерного удару не буде, але є інший страшний ризик - астролог попередила українцівЯдерного удару не буде, але є інший страшний ризик - астролог попередила українців Відступ Путіна може стати смертельним відволіканням і непоправним ударом - експерт з оборониВідступ Путіна може стати смертельним відволіканням і непоправним ударом - експерт з оборони

Останні новини

12:37

Зневоднення у дитини і дорослого: як розпізнати і що робити

12:31

"Його пристрелить власна охорона": Арестович розповів, чому Путін боїться розв’язувати ядерну війнуВідео

12:22

Над вами сміються і женуть звідусіль, і це лише початок жалюгідного кінця РФ: як Путін кинув росіянПогляд

12:20

Активна фаза бойових дій в Україні триватиме ще тиждень, може більше - Арестович

12:14

"До кінця літа": мер Львова спрогнозував, скільки триватиме війна з Росією

Реклама
12:03

"Це чесно": Дурнєв розкрив подробиці розставання Дорофєєвої і ДантесаВідео

11:51

У Китаї готові зіграти конструктивну роль у переговорах України та Росії

11:35

"Путін ще насипле солі на рани": Джонсон пообіцяв, що британці дадуть українцям смертоносну зброю

11:34

Статус біженця в Норвегії для українців в 2022: як потрапити в країну і на що можна розраховувати

11:24

Привітання з Теплим Олексою - прикольні, християнські та короткі

11:22

Вбили чоловіка і собаку, а потім зґвалтували: українка не стала мовчати про звірства російських солдатів

11:18

В Україну повернуться заморозки і накриють дощі: якою буде погода на Великдень 2022 в Україні

11:02

Полонений горе-окупант на прізвисько Чмоня став зіркою TikTokВідео

10:40

Деескалація по-російськи: окупанти всю ніч били по Чернігову і завдали авіаударів по НіжинуВідео

10:30

Гороскоп на завтра, 31 березня 2022: Близнюкам – давні вороги, Стрільцям - гроші

10:17

Перший конспект та предмет торгу: що показали перемовини у СтамбуліПогляд

10:01

Завдяки таким людям Україна переможе: у Луцьку 84-річний дідусь приніс волонтерам гроші для ЗСУ

09:46

Військові 47-ї танкової дивізії РФ бунтують і розривають контракти - не хочуть воювати в Україні

09:27

Велика Британія готова стати гарантом безпеки України - постпред в ООН

09:12

Священник з хоругвами та хрестом пішов проти озброєних окупантів у Славутичі

Реклама
08:57

Відплата настане раніше, ніж здається: через війну в Україні Росія приречена розсипатисяПогляд

08:32

Як подати заявку на отримання компенсації при втраті житла: покрокова інструкціяВідео

08:07

У Бучі з'явився свій "привид": на рахунку 70-річного мисливця вже більше 50 ліквідованих орків

07:34

В Україні мають намір повністю заборонити Московський патріархат

07:07

Був "миротворцем" у Сирії та "визволителем" в Україні: ЗСУ ліквідували російського майора

06:45

Летальну зброю для України збиратимуть по всьому світу - Великобританія скликає конференцію

06:41

Гороскоп на сьогодні, 30 березня 2022: Стрільцям - зміни на краще, Козерогам - суперники

06:37

Результат переговорів у Стамбулі: війна з Росією триває, зради не сталосяПогляд

06:05

Україна не стріляє по військових об'єктах на території Росії: Арестович назвав причину

05:38

Школяр з Харкова був коригувальником вогню для росіян - йому навіть не заплатилиВідео

05:21

"Бути росіянином - соромно!": Горбунов показав, як зараз ставляться до росіян за кордономВідео

04:38

Після провалу свого початкового плану бліцкригу російські війська перейшли до плану Б - Кислиця

03:59

Дірки російського шоу-бізнесу: Полякова розповіла, як "поховала" Гагаріну та інших "голубів миру"Відео

03:45

У Білому домі назвали головну умову зустрічі Байдена з ПутінимВідео

02:57

"Труси, зрадники": зведений загін ОМОНу з РФ відмовився воювати в УкраїніВідео

02:49

"Обіцяй, ми побачимось після війни": Цибульська в яскравих тонах описала, яким бачить мир в Україні

02:30

Ворога відкинули назад: бійці ЗСУ показали звільнення Херсонської областіВідео

01:53

"Відведення військ" РФ: у Генштабі назвали ймовірний напрямок нового удару ворогаВідео

01:08

"Солдати НАТО" та "українські ДРГ": у соцмережах РФ паніка після вибухів у БєлгородіФотоВідео

00:51

Астролог склала гороскоп для Зеленського і України, і назвала завершальну дату перебудови в світіВідео

Реклама
00:51

Прикмети на 30 березня: що не можна робити в день Теплого Олексія і як не потрапити в бідуВідео

00:50

Юрій Романенко. Стамбульське перемир'я - чому це вигідно для УкраїниВідеоблоги

00:37

"Колони горять": в ОП розповіли про відвід військ російських окупантівВідео

00:32

"Бути росіянином - соромно": Юрій Горбунов розповів про колективну провину всього російського народуВідео

00:23

Залишили вмирати від холоду і голоду: знайдені тіла військових РФ без ознак поранень

00:00

Названо суму збитків інфраструктури за місяць війни в Україні

29 березня, вівторок
23:57

РФ повинна піти з України: Зеленський назвав ключову умову переговорівВідео

23:49

Найсмачніший весняний салат за 5 хвилин всього з двох інгредієнтів: готувати дуже простоВідео

23:46

РФ відвела війська від Києва для передислокації: Пентагон закликає не вірити країні-агресору

23:45

Переговори з Росією: Зеленський висловився щодо можливості зняття санкцій

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти