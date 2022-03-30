"До кінця літа": мер Львова спрогнозував, скільки триватиме війна з Росією

Андрій Садовий / УНІАН

Війна в Україні, яку розпочала Росія на чолі з диктатором Володимиром Путіним, може тривати в тій чи іншій фазі до кінця літа.Така думка міський голова Львова Андрій Садовий висловив в інтерв'ю порталу Українська правда.

"Я думаю, що ця війна триватиме в тій чи іншій фазі десь до кінця літа. Можливо, наступні місяці буде складно. Можливо, влітку трохи буде спокійніше. У будь-якому випадку ми повинні виходити на якийсь документ, так? Тут відповідальність, звичайно, президента. Я думаю, він краще володіє ситуацією, знає всі нюанси і має легітимне право приймати всі важливі рішення", — сказав градоначальник.

Садовий зазначив, що у нього немає ейфорії щодо закінчення війни найближчим часом.

"Якщо до вересня така гостра фаза закінчиться, то це буде добре", – уточнив він.

Після вересня, на думку Садового, ймовірно, має бути якийсь тимчасовий перепочинок.

"Але скільки він буде-важко передбачити. Може, тиждень, може, Місяць, може Рік. Може, трохи більше. Це залежить від того, як світ об'єднає сили навколо завершення активної фази війни", ‒ говорить він.

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Нагадаємо, раніше, в понеділок ввечері, 28 березня, зенітно-ракетні війська України знищили 2 ракети, випущені ворогом по Львову з території Білорусі.

"Наприкінці доби 28 березня, з території Республіки Білорусь, винищувачем окупантів були випущені дві ракети типу "Х", які рухалися в напрямку міста Львова", - йдеться в повідомленні Повітряного командування "Захід".

Обслугами радіотехнічних військ, кажуть українські військові, цілі були своєчасно виявлені і знищені зенітними ракетними військами на відстані близько 30 км до обласного центру.