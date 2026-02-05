Удар по гаманцях українців: цінники на один продукт вперто повзуть угору

Аналітики вважають, що зростання цін може бути тимчасовим явищем.

Ціни на буряк в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні дорожчають столові буряки

Ціни зросли до 6-11 гривень за кілограм

Це на 15% дорожче, ніж минулого тижня

В Україні спостерігається тенденція подорожчання столових буряків. Зростанню цін сприяє помітне підвищення торговельної активності у сегменті даних коренеплодів. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Наразі цей овоч продають по 6-11 грн/кг, що в середньому на 15% дорожче, ніж тижнем раніше.

Зазначається, що підвищувати відпускні ціни у цьому сегменті фермерам дозволяють відразу кілька чинників.

"Насамперед подорожчанню сприяє підвищений попит на цю продукцію: буряки активно закуповують як гуртові компанії, так і роздрібні мережі. При цьому пропозиція даної продукції на ринку дещо обмежена, оскільки ряд господарств воліє утримуватися від продажу в очікуванні подальшого зростання цін", - йдеться у повідомленні.

Аналітики також додали, що продажі столових буряків в Україні на сьогоднішній день все ж таки ведуться в середньому на 47% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

"Тенденція зростання цін може бути тимчасовим явищем. Подальше подорожчання може мотивувати фермерів розпочати розпродаж буряків зі сховищ, що призведе до збільшення постачання і, як наслідок, до зниження цін", - підсумували в EastFruit.

Ситуація з овочами в Україні

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявляв, що овочі, незважаючи на те, що дорожчають достатньо стрімко, все одно сьогодні дешевші, ніж були рік тому.

Він додав, що тепличні овочі зараз не дуже подорожчали, бо попит на них досить малий.

"Давайте не будемо перебільшувати, поки що я не передбачаю жодних трагедій з овочами", - додав економіст.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - що відомо

Як повідомляв Главред, яблука цього тижня неочікувано подорожчали і коштують вже майже як екзотичні фрукти. Минулого місяця їхня вартість була на майже 4 гривні меншою.

Ціни на тепличні помідори в Україні також вкотре зросли. Вартість підскочила через скорочення пропозиції на внутрішньому ринку.

Крім того, протягом місяця ціни на крупи та олію в Україні залишалися відносно стабільними, але якщо відбудуться будь-які зміни у роботі елеваторів чи логістики, це швидко відобразиться на ринку.

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

