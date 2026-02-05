Ракети 'Фламінго' уразили полігон, де запускають 'Орєшнік': які наслідки

Удари здійснювалися з використанням ударних засобів дальнього радіусу дії українського виробництва, зокрема FP-5 "Фламінго".

https://glavred.net/war/rakety-flamingo-porazili-kapustin-yar-gde-zapuskayut-oreshnik-kakie-posledstviya-10738208.html Посилання скопійоване

Україна завдала удару по полігону "Капустін Яр", звідки Росія запускала "Орешник" / Колаж: Главред, фото: Генштаб, скриншот

Сили оборони України протягом січня 2026 року здійснили серію успішних ударів по стратегічному полігону "Капустін Яр", що в Астраханській області РФ.

Ціллю став комплекс будівель ангарного типу, де ворог проводить передстартову підготовку міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що для атаки використано ударні засоби дальнього радіусу дії українського виробництва, зокрема новітні дрони FP-5 "Фламінго".

відео дня

"За наявною інформацією, на території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня, один з ангарів суттєво ушкоджений, частина особового складу евакуйована з території", - йдеться в повідомленні.

"Капустін Яр" є ключовим випробувальним полігоном російських ракетних військ стратегічного призначення, і успішне ураження його інфраструктури демонструє нові можливості українського далекобійного озброєння в глибині території агресора.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавні супутникові кадри з Бєлгорода свідчать про точний і масштабний удар України по об'єкту, пов'язаному з російським військово-промисловим комплексом.

Раніще Сили оборони в ніч на 19 січня завдали серії ударів по військових і стратегічних об'єктах РФ на тимчасово окупованих територіях України та вглибині російської території.

Напередодні також під ураження потрапила нафтобаза "Жутовська" в Октябрському районі Волгоградської області РФ. Об’єкт залучений до забезпечення пальним підрозділів окупаційних військ, а ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Генеральний штаб Збройних сил України Генштаб ЗСУ - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред