В Україну йде потепління, але ненадовго: коли мороз вдарить з новою силою

Інна Ковенько
3 лютого 2026, 12:37
Сильні морози поступово слабшатимуть, однак синоптики попереджають про нову хвилю похолодання.
В Україну йде потепління, але ненадовго: коли мороз вдарить з новою силою
Прогноз погоди в Україні - коли чекати потепління/ Фото: УНІАН

Головне:

  • Пік аномальних морозів в Україні вже пройдено
  • Холодна погода збережеться щонайменше до 4 лютого
  • Вже 8-9 лютого очікується нова хвиля похолодання

В Україні пік аномальних морозів пройдено, але холодна погода збережеться щонайменше до 4 лютого. В середині місяця очікується нова хвиля похолодання.

Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

"Із позитиву - пік нинішньої холоднечі пройдено. В умовах антициклону, ніч найхолодніша перед світанком і вона вже позаду. Тенденція м’яких, що називається європейських зим, створила хибне відчуття, що аномально-холодних періодів вже не буде. Але ці арктичні вторгнення, в умовах кліматичних змін, нагадали - зима може бути і такою", - йдеться в повідомленні.

За даними спостережень, у понеділок метеостанції Черкаської області зафіксували найнижчі температури від початку цієї зими: у повітрі показники сягнули -22-25 градусів, а на поверхні снігу - до -29. Для порівняння синоптики навели дані з Північної Європи, у норвезькому місті Хоннінгсвог у той самий час температура становила +2 градуси.

За прогнозом синоптика, 4 лютого морози ще утримаються: вночі очікується 18-23 градуси морозу, вдень - 8-13.

В Україну йде потепління, але ненадовго: коли мороз вдарить з новою силою
Прогноз погоди в Україні - коли чекати потепління / Фото: facebook.com/vitalijpostrigan

Коли очікувати потепління

Від 5 лютого, за словами Постриганя, розпочнеться перебудова атмосферних процесів. "Улоговина циклону Romina, наповнена теплом Атлантики та Середземного моря, поступово відтіснить антициклон Daniel з аномальною холоднечею за східні кордони нашої держави", - пояснив він.

Втім, різкого потепління не буде. "Потепління буде повільним: важке, сухе та холодне повітря не так швидко зрушити. Тож на дуже різку зміну погоди не розраховуємо", - додав Постригань.

Коли буде нова хвиля похолодання

Синоптик також попередив, що вже 8-9 лютого слід чекати нової хвилі похолодання, хоча вона буде значно слабшою.

"За попередніми прогностичними оцінками, вже з 8-9 лютого слід чекати нову хвилю холоду скандинавського походження. На щастя, це вже не та холоднеча. Ми вже слідкуємо за цим процесом", - повідомив Постригань.

Підсумки січня 2026 року

Віталій Постригань підбив кліматичні підсумки січня 2026 року, назвавши його "некласичним":

  • Січень був холоднішим за норму на 3,5 градуса і увійшов до трійки найхолодніших за останні 30 років
  • Опадів випало у півтора раза більше норми, що стало найбільшим показником за останні п’ять років
  • Морозних днів із температурою нижче мінус 10 було вчетверо більше, ніж зазвичай, а відлиг - удвічі менше
  • Ґрунт на південному сході області промерз більш ніж на 40 сантиметрів, що трапляється вкрай рідко
  • Лід на водосховищі біля Черкас досяг 30 сантиметрів, востаннє таке спостерігалося у 2019 році.
В Україну йде потепління, але ненадовго: коли мороз вдарить з новою силою
Прогноз погоди в Україні - коли чекати потепління / Фото: facebook.com/vitalijpostrigan

Коли морози почнуть відступати - прогноз синоптикині

За оцінкою Наталки Діденко, погода залишатиметься сухою через домінування антициклону, проте на дорогах збережеться небезпечна ожеледиця. Такі умови триватимуть щонайменше до 5 лютого.

Після цього очікується помітне потепління, яке супроводжуватиметься опадами та посиленням вітру. Водночас синоптикиня попереджає: слідом за потеплінням можлива нова хвиля похолодання.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, перший тиждень лютого в Україні буде холодним із різкими коливаннями температур та незначними опадами. Метеоролог Ігор Кібальчич зазначив, що найближчими днями більшість регіонів перебуватиме під впливом арктичного антициклону.

Крім того, синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 3 лютого в Україні втримаються сильні морози. Найближчої ночі температура повітря опуститься до 22-28 градусів морозу. На південному заході, півдні та південному сході буде -17...-22 градуси. Вдень буде також мороз.

Також 3 лютого на Полтавщині збережеться морозна погода без опадів. Вночі очікується -22…-27°, вдень -11…-16°. У Полтаві - -20…-22° вночі та -13…-15° вдень.

Про персону: Віталій Постригань

Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

В Україну йде потепління, але ненадовго: коли мороз вдарить з новою силою

