Росіян взяли в 'котел' на фронті - в ЗСУ назвали кількість оточених окупантів

У районі Куп’янська в оточенні Сил оборони опинилася група російських військових, які щодня зазнають втрат під вогнем українських підрозділів.

Росіяни потрапили в оточення на фронті - що відомо / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Росіяни залишаються оточеними в Куп'янську

Чисельність сил ворога до 50 військових

Російські окупаційні війська перебувають в оточення в межах населеного пункту Куп'янськ в Харківській області. Про те, скільки саме російських окупантів перебуває в "котлі" розповів в коментарі Українській правді речник угруповання Об'єднаних сил підполковник Віктор Трегубов.

За його словами, в оточенні Сил оборони в Куп’янську на Харківщині перебуває до пів сотні російських військових.

"До 50, дещо північніше центру, в районі лікарні", - вказав він.

Він уточнив, що ця кількість поступово скорочується, оскільки окупанти щодня зазнають втрат унаслідок обстрілів та ударів безпілотників — знищують по кілька осіб на добу.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Яка ситуація на Куп'янському напрямку - думка військового

Як писав Главред, українські захисники роблять усе можливе для знищення противника в Куп'янська. Про це повідомив головний сержант батальйонно-тактичної групи 13-ї бригади НГУ "Хартія" з позивним "Аяччо" в ефірі Київ24.

Він зазначив, що ліквідація російських військових, які перебувають безпосередньо в місті, є лише питанням часу. Водночас одним із ключових завдань Сил оборони залишається недопущення підходу до Куп’янська нових підрозділів ворога.

За словами військового, окупанти вже перебувають у межах міста, однак їхню точну чисельність визначити складно, оскільки вони намагаються не видавати своєї присутності. Українські підрозділи перекрили маршрути підходу противника й продовжують виконувати бойові завдання, тоді як головною тактичною метою росіян залишається накопичення сил у місті.

"Наша задача насамперед не допустити цього, перекрити шляхи підходу, не дозволити ворогу просуватися на територію міста та до його околиць", - сказав він.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 3 лютого підрозділи Сил оборони України завдали вогневих ударів по низці військових цілей противника, зокрема по навчальному центру FPV-дронів, місцях зосередження особового складу та станції радіоелектронної боротьби. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Водночас війська країни-агресорки Росії наразі не готові до швидкого сухопутного наступу на так званий фортифікаційний пояс України. За оцінкою Інституту вивчення війни, розгортання таких дій з північного або східного напрямків можливе не раніше ніж за кілька місяців.

Крім того, на межі Харківської та Сумської областей російські підрозділи намагаються прощупати міцність української оборони, прагнучи створити контрольовану смугу вздовж державного кордону. Про це повідомив речник Об’єднаних сил підполковник Віктор Трегубов.

Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

