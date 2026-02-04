Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Потепління вже на порозі: коли в Україні пригріє до +5 градусів

Марія Николишин
4 лютого 2026, 13:43
307
Синоптикиня попередила, що в Україні очікується сильний вітер.
Потепління вже на порозі: коли в Україні пригріє до +5 градусів
Погода в Україні 5 лютого / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода в Україні у четвер
  • Коли в Україну прийде потепління

Погода в Україні у четвер, 5 лютого, зміниться. Очікується сильний південно-східний вітер, місцями можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"В Україну йде потепління. Хоча найближча ніч ще буде холодною на північному сході, все ж температура повітря буде загалом підвищуватися", - наголосила вона.

відео дня

За її словами, завтра сніг пройде у північних областях, подекуди на заході та в центрі. У східних областях та на значній частині півдня втримається суха погода.

Потепління вже на порозі: коли в Україні пригріє до +5 градусів
Карта опадів / фото: facebook.com/tala.didenko

Температура повітря в четвер вночі буде в межах -5…-12 градусів, на північному сході -12…-17 градусів, на заході +2…-4 градуси.

Протягом дня найтеплішою буде погода в західних областях та на півдні України, 0…+5 градусів. У більшості областей очікується вдень -3…-8 градусів, на північному сході -8…-12 градусів.

Потепління вже на порозі: коли в Україні пригріє до +5 градусів
Погода 5 лютого / фото: meteoprog

Погода в Києві

Синоптикиня додала, що у Києві завтра передбачається зміна погоди із стрибками атмосферного тиску. Можливий сніг, ожеледиця, сильний південно-східний вітер.

Температура повітря вночі складатиме -8…-10 градусів, вдень -4…-6 градусів.

Потепління вже на порозі: коли в Україні пригріє до +5 градусів
Погода в Києві / фото: meteoprog

"Буде ще тепліше трохи, проте впродовж 9-11 лютого очікується чергове похолодання. Із 12-го лютого потепління знову поборе сильний мороз", - додала Діденко.

Потепління вже на порозі: коли в Україні пригріє до +5 градусів
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода впродовж тижня

Метеоролог Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні у перший тиждень лютого буде холодною з різкими коливаннями температур у різних регіонах і незначними опадами.

За його словами, лише у другій половині тижня у західних областях, а у вихідні на більшій частині території країни пройде сніг, місцями з дощем.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань заявляв, що в Україні пік аномальних морозів пройдено, але холодна погода збережеться щонайменше до 4 лютого. В середині місяця очікується нова хвиля похолодання.

На мешканців Одеського регіону чекають хмарність з проясненнями, місцями опади, ожеледь і поривчастий вітер. В цілому, на Одещині потеплішає.

Також відомо, що у четвер на Полтавщину повернуться опади у вигляді невеликого снігу. Температура повітря підвищиться до 13-18 градусів морозу вночі та 7-12 градусів морозу вдень.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп заявив про дотримання Росією перемир'я - в МЗС вказали на важливий нюанс

Трамп заявив про дотримання Росією перемир'я - в МЗС вказали на важливий нюанс

15:49Війна
"Люди виснажені": Зеленський розповів, де найскладніша ситуація в енергетиці

"Люди виснажені": Зеленський розповів, де найскладніша ситуація в енергетиці

15:39Енергетика
Окупанти обстріляли ринок у Дружківці: багато загиблих і поранених

Окупанти обстріляли ринок у Дружківці: багато загиблих і поранених

15:38Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 4 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Долар та євро впевнено повзуть вгору: новий курс валют на 4 лютого

Долар та євро впевнено повзуть вгору: новий курс валют на 4 лютого

РФ несподівано змінила тон на переговорах: цей тиждень стане вирішальним - Politico

РФ несподівано змінила тон на переговорах: цей тиждень стане вирішальним - Politico

Відключення світла в Україні - графіки на 4 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 4 лютого (оновлюється)

Яка друга назва Луцька – історик зробив несподіване відкриття

Яка друга назва Луцька – історик зробив несподіване відкриття

Останні новини

16:30

РФ вибрала "міста-цілі": названо найпроблемніші регіони без тепла і світла

16:22

Шкіра захопила тренди: Злата Огнєвіч показала, як носити шкіряні лукиВідео

16:05

Голова ЦПК Шабунін публічно обливає людей брудом, а потім у судах каже, що це лише його фантазія, – головред видання "Бабель"

15:49

Трамп заявив про дотримання Росією перемир'я - в МЗС вказали на важливий нюанс

15:39

"Люди виснажені": Зеленський розповів, де найскладніша ситуація в енергетиці

Реальних гарантій немає, Україні важливо використати будь-яку паузу у війні - КлочокРеальних гарантій немає, Україні важливо використати будь-яку паузу у війні - Клочок
15:38

Окупанти обстріляли ринок у Дружківці: багато загиблих і поранених

15:35

Загадкова наліпка на авто: водії роками ігнорують важливу підказкуВідео

15:06

"Перша річ - це льодяники": Джамала розкрила секрети перемоги на "Євробаченні-2016"

14:41

Як швидко розтопити лід і сніг на доріжці: найкраща альтернатива піску і солі

Реклама
14:39

Їх обожнюють усі: коли народжуються люди, які легко притягують до себе інших

14:36

Пєсков висунув новий ультиматум для припинення війни і пригрозив Україні ударами

14:24

Погано заряджається станція: експерти пояснили, що ви робите не так

14:24

Троянди будуть цвісти все літо: що з ними потрібно зробити ранньою весною

14:23

Український володар "Греммі" не потрапив на нагородження: воїн зробив заяву

14:20

Рецепт-рятівник для зайнятих господинь: бомбічні котлети з секретомВідео

14:00

200 буханок хліба або чашка кави: як змінилася цінність 100 гривень

13:43

Потепління вже на порозі: коли в Україні пригріє до +5 градусів

13:32

Чому 5 лютого не можна танцювати: яке церковне свято

13:31

Слово "висипатися" краще забути - філолог назвала помилку, яку роблять майже всі

13:25

На Оболоні запрацювала ініціатива підтримки мешканців у період морозів новини компанії

Реклама
13:17

Харлан показала вагітний животик і розповіла про особисте: "Багато питань"

13:02

Справжній суперфуд: у чому користь квашеної капусти та скільки можна їсти в день

12:54

"Могли не прокинутися": РФ знищила квартиру відомого продюсера

12:29

В ОАЕ стартував новий етап переговорів України, США та РФ - Умєров

12:19

"Коли вперше побачила": наречений Нікітюк розкрив таємницю їхнього знайомства

12:17

Кейт Міддлтон повідомила про поповнення в королівській родині — деталі

12:01

Морози не відступають: яка сьогодні погода буде в Харкові та області

12:00

Не просто тепло: що насправді означає, коли кіт лягає вам на груди

11:56

Під землею ховалося щось дивне: жінка садила яблуню і знайшла загадкову споруду

11:43

У Житомирі стартувала реєстрація терміналів Starlink: де та як можна пройти процедуру

11:37

РФ залишила п'ять областей України без світла - де введено аварійні відключення

11:34

Китайський гороскоп на завтра 5 лютого: Тиграм - переживання, Драконам - тривога

11:23

Доліна пішла на нову аферу з квартирою: "Обробляється схема"

10:49

Кремль перехопив основні супутники Європи в космосі - FT

10:44

Гороскоп на завтра 5 лютого: Левам - великий успіх, Рибам - зрив планів

10:41

Всього одна ложка — і листя зазеленіє: як приготувати ефективну підгодівлюВідео

10:31

"Губища накачала": що з собою зробила зрадниця Ані Лорак

10:11

Більше не Бєлень: переможниця "Холостяка" вийшла заміж і змінила прізвище

10:00

Найкращі риси кожного знака зодіаку: за що їх дійсно цінують

09:51

На Сонці стався рекордний спалах: магнітна буря вдарить по Землі

Реклама
09:34

Швидкого завершення війни точно не буде: політолог озвучив найреалістичніший сценарій

09:19

"Нервуємо страшенно": дизайнерка Зеленської розповіла правду про першу леді

09:09

Зникне і не повернеться: що залити в раковину, щоб позбутися запаху

09:02

Ожеледь, вітер і морози: якою буде погода в Одесі та області 4 лютого

08:35

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 лютого (оновлюється)

08:27

РФ несподівано змінила тон на переговорах: цей тиждень стане вирішальним - Politico

08:22

Карта Deep State онлайн за 4 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Відмова Індіі від російської нафти: як працюють файли ЕпштейнаПогляд

08:09

Відключення світла в Україні - графіки на 4 лютого (оновлюється)

08:02

Україна готує план "Б" на випадок ненадійного миру: на що робить ставку Київ - Politico

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти