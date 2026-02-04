Потепління вже на порозі: коли в Україні пригріє до +5 градусів

Синоптикиня попередила, що в Україні очікується сильний вітер.

Погода в Україні 5 лютого / фото: УНІАН

Якою буде погода в Україні у четвер

Коли в Україну прийде потепління

Погода в Україні у четвер, 5 лютого, зміниться. Очікується сильний південно-східний вітер, місцями можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"В Україну йде потепління. Хоча найближча ніч ще буде холодною на північному сході, все ж температура повітря буде загалом підвищуватися", - наголосила вона.

За її словами, завтра сніг пройде у північних областях, подекуди на заході та в центрі. У східних областях та на значній частині півдня втримається суха погода.

Карта опадів / фото: facebook.com/tala.didenko

Температура повітря в четвер вночі буде в межах -5…-12 градусів, на північному сході -12…-17 градусів, на заході +2…-4 градуси.

Протягом дня найтеплішою буде погода в західних областях та на півдні України, 0…+5 градусів. У більшості областей очікується вдень -3…-8 градусів, на північному сході -8…-12 градусів.

Погода 5 лютого / фото: meteoprog

Погода в Києві

Синоптикиня додала, що у Києві завтра передбачається зміна погоди із стрибками атмосферного тиску. Можливий сніг, ожеледиця, сильний південно-східний вітер.

Температура повітря вночі складатиме -8…-10 градусів, вдень -4…-6 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

"Буде ще тепліше трохи, проте впродовж 9-11 лютого очікується чергове похолодання. Із 12-го лютого потепління знову поборе сильний мороз", - додала Діденко.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода впродовж тижня

Метеоролог Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні у перший тиждень лютого буде холодною з різкими коливаннями температур у різних регіонах і незначними опадами.

За його словами, лише у другій половині тижня у західних областях, а у вихідні на більшій частині території країни пройде сніг, місцями з дощем.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань заявляв, що в Україні пік аномальних морозів пройдено, але холодна погода збережеться щонайменше до 4 лютого. В середині місяця очікується нова хвиля похолодання.

На мешканців Одеського регіону чекають хмарність з проясненнями, місцями опади, ожеледь і поривчастий вітер. В цілому, на Одещині потеплішає.

Також відомо, що у четвер на Полтавщину повернуться опади у вигляді невеликого снігу. Температура повітря підвищиться до 13-18 градусів морозу вночі та 7-12 градусів морозу вдень.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

