В РФ заявили про відмову від ядерних обмежень: що зміниться вже з 5 лютого

В МЗС Росії заявили про готовність до рішучих військово-технічних контрзаходів.

Росія відмовилася від ядерних обмежень / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Коротко:

РФ оголосила про завершення договору про контроль над ядерним озброєнням

Термін дії договору закінчується 5 лютого 2026 року

Росія тепер нібито вільна у виборі своїх подальших кроків

Країна-агресор Росія оголосила про завершення чинності російсько-американського договору про контроль над ядерним озброєнням (СНО-3), у зв'язку з чим сторони не пов'язані жодними зобов'язаннями стосовно його використання. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ РФ.

Зокрема, там повідомили, що термін дії договору закінчується 5 лютого 2026 року. Через це Москва більше не вважає себе пов’язаною обмеженнями на ядерний арсенал, як передбачав договір, і надалі може застосовувати подібну зброю на власний розсуд.

"Сторони за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї більше не пов'язані жодними зобов'язаннями та симетричними деклараціями в контексті договору, включаючи його центральні положення, і в принциповому плані вільні у виборі своїх подальших кроків", - йдеться у заяві.

У міністерстві також наголосили, що Росія "незмінно готова" до рішучих військово-технічних контрзаходів з метою усунення потенційних додаткових загроз національній безпеці країни, але деталей не вказали.

Крім того, зазначається, що РФ залишається відкритою до політико-дипломатичного діалогу щодо стабілізації стратегічної ситуації, якщо для відповідної взаємодії будуть створені "належні умови".

Чи може РФ застосувати ядерну зброю

Політичний експерт Максим Розумний говорив, що загроза нанесення Росією по Україні тактичного ядерного удару залишається.

За його словами, Путін може піти на такий крок, якщо відчуватиме безкарність.

"Путін може відреагувати на певну ситуацію, яка здається йому загрозливою для його режиму і його реноме в цій війні, як загнаний пацюк. Він може завдати тактичного ядерного удару по Україні, але якщо буде впевнений, що не буде жорсткої реакції Заходу і Китаю", - підкреслив він.

Типи ядерної зброї / Інфографіка: Главред

Ядерна зброя - останні новини

Як повідомляв Главред, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявляв, що у країні-агресорі Росії повернулися до риторики ядерного шантажу. Російські депутати наполягають на застосуванні так званої "зброї відплати".

Голова президії громадського об'єднання "Рада з питань зовнішньої та оборонної політики" РФ Сергій Караганов говорив, що якщо Росія коли-небудь наблизиться до поразки у війні в Україні, вона застосує ядерну зброю проти її союзників у Європі.

Про персону: Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

