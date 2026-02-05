В Абу-Дабі стартував другий день переговорів України, Росії та США: перші деталі

Підсумки обіцяють оприлюднити згодом.

В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів України, Росії та США / Колаж: Главред, фото: МЗС, Стів Віткофф у мережі Х

в Абу-Дабі розпочався другий день тристоронніх перемовин

Переговорні команди працюють у тих самих форматах, що й 4 лютого

Підсумки переговорів будуть оголошені згодом

В Абу-Дабі стартував другий день мирних переговорів України, США та Росії.

Робота триватиме в такому ж форматі, що й 4 лютого. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров, який очолює перемовну делегацію.

"Працюємо у тих самих форматах, що й учора: тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій", - сказав він.

Підсумки обіцяють оприлюднити згодом.

Чи варто очікувати значного результату від переговорів

Як писав Главред, тристоронні переговори за участю Росії, України та США про завершення війни фактично носять формальний характер і з великою ймовірністю не дадуть практичного результату. Так вважає виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

На його думку, ключовою проблемою є невдалий формат переговорів і склад делегацій. Експерт прогнозує, що підписання документа про остаточне врегулювання може стати можливим не раніше 2026 року і тільки за сукупності кількох умов: поступок з боку України, істотного виснаження ресурсів Росії та посиленого тиску з боку можливої адміністрації Дональда Трампа.

"Нинішні переговори імітаційні, по суті, це консультації (...) Це якісь випадкові люди, а не ті, хто повинен вести серйозні переговори. Як ми знаємо, від американців у переговорах беруть участь девелопер і зять президента, які не є представниками американської держави, від росіян - спецпредставник Путіна, що спеціалізується на інвестиціях, а наша делегація, здається, навіть не має директив на ведення цих переговорів, а просто виконує функцію передавача інформації", - сказав Горбач.

Мирні переговори - останні новини

Колишній спецпредставник США з питань України та Росії генерал Кіт Келлог вважає, що Росія не досягла своїх цілей в Україні. На його думку, Кремль досяг стадії, коли шукає "найкращий з можливих способів" виходу з війни.

4 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація на тристоронніх переговорах із США та Росією в Абу-Дабі доповіла про результати зустрічі. Найближчим часом очікується проведення обміну полоненими.

Президент Зеленський висловив надію надосягнення миру в Україні вже в найближчий рік.

У Кремлі прокоментували пропозицію Зеленського провести переговори на рівні лідерів у Києві. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що контакт між главою РФ і Зеленським може відбутися лише в Москві.

