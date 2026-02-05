Рус
В Абу-Дабі стартував другий день переговорів України, Росії та США: перші деталі

Інна Ковенько
5 лютого 2026, 09:58
Підсумки обіцяють оприлюднити згодом.
В Абу-Дабі стартував другий день переговорів України, Росії та США: перші деталі
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів України, Росії та США / Колаж: Главред, фото: МЗС, Стів Віткофф у мережі Х

Коротко:

  • в Абу-Дабі розпочався другий день тристоронніх перемовин
  • Переговорні команди працюють у тих самих форматах, що й 4 лютого
  • Підсумки переговорів будуть оголошені згодом

В Абу-Дабі стартував другий день мирних переговорів України, США та Росії.

Робота триватиме в такому ж форматі, що й 4 лютого. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров, який очолює перемовну делегацію.

"Працюємо у тих самих форматах, що й учора: тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій", - сказав він.

Підсумки обіцяють оприлюднити згодом.

Чи варто очікувати значного результату від переговорів

Як писав Главред, тристоронні переговори за участю Росії, України та США про завершення війни фактично носять формальний характер і з великою ймовірністю не дадуть практичного результату. Так вважає виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

На його думку, ключовою проблемою є невдалий формат переговорів і склад делегацій. Експерт прогнозує, що підписання документа про остаточне врегулювання може стати можливим не раніше 2026 року і тільки за сукупності кількох умов: поступок з боку України, істотного виснаження ресурсів Росії та посиленого тиску з боку можливої адміністрації Дональда Трампа.

"Нинішні переговори імітаційні, по суті, це консультації (...) Це якісь випадкові люди, а не ті, хто повинен вести серйозні переговори. Як ми знаємо, від американців у переговорах беруть участь девелопер і зять президента, які не є представниками американської держави, від росіян - спецпредставник Путіна, що спеціалізується на інвестиціях, а наша делегація, здається, навіть не має директив на ведення цих переговорів, а просто виконує функцію передавача інформації", - сказав Горбач.

Мирні переговори - останні новини

Колишній спецпредставник США з питань України та Росії генерал Кіт Келлог вважає, що Росія не досягла своїх цілей в Україні. На його думку, Кремль досяг стадії, коли шукає "найкращий з можливих способів" виходу з війни.

4 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація на тристоронніх переговорах із США та Росією в Абу-Дабі доповіла про результати зустрічі. Найближчим часом очікується проведення обміну полоненими.

Президент Зеленський висловив надію надосягнення миру в Україні вже в найближчий рік.

У Кремлі прокоментували пропозицію Зеленського провести переговори на рівні лідерів у Києві. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що контакт між главою РФ і Зеленським може відбутися лише в Москві.

Про джерело: РНБО

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО або РНБОУ) — координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Відповідно до статті 107 Конституції України РНБОУ координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення РНБОУ вводяться в дію указами Президента України. Компетенція та функції РНБОУ визначаються законом, пише Вікіпедія.

мирні переговори Рустем Умеров Переговори в Абу-Дабі
В Абу-Дабі стартував другий день переговорів України, Росії та США: перші деталі

В Абу-Дабі стартував другий день переговорів України, Росії та США: перші деталі

В РФ заявили про відмову від ядерних обмежень: що зміниться вже з 5 лютого

В РФ заявили про відмову від ядерних обмежень: що зміниться вже з 5 лютого

Представник Макрона провів таємні переговори в Кремлі: про що говорили - Reuters

Представник Макрона провів таємні переговори в Кремлі: про що говорили - Reuters

Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Долар різко впав, а євро з злотим злетіли: новий курс валют на 5 лютого

Долар різко впав, а євро з злотим злетіли: новий курс валют на 5 лютого

Росіян взяли в "котел" на фронті - в ЗСУ назвали кількість оточених окупантів

Росіян взяли в "котел" на фронті - в ЗСУ назвали кількість оточених окупантів

Відключення світла в Україні - графіки на 5 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 5 лютого (оновлюється)

Палають автівки та лунають гучні вибухи: Київ під атакою "Шахедів"

Палають автівки та лунають гучні вибухи: Київ під атакою "Шахедів"

