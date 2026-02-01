-29 морозу та сніг з дощем: які регіони України накриє льодовиковий апокаліпсис

У перший тиждень лютого Україну очікує холодна погода з снігопадами, туманом та ожеледицею на дорогах, переважно під впливом арктичного антициклону.

https://glavred.net/synoptic/29-moroza-i-sneg-s-dozhdem-kakie-regiony-ukrainy-nakroet-lednikovyy-apokalipsis-10737122.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди на два тижні - де вдарить -29 морозу та сніг з дощем / Фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Яким буде прогноз погоди на тиждень з 2 по 8 лютого

Коли морози відступлять

В які дні буде найхолодніше

Погода в Україні у перший тиждень лютого (з 2 по 8 числа) очікується холодна погода з різкими коливаннями температур у різних регіонах і незначними опадами. Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

За його словами, у найближчі кілька днів більша частина України перебуватиме під впливом арктичного антициклону, що зумовить аномально холодну погоду, тоді як відносно м’якші погодні умови збережуться лише на крайньому півдні та в Закарпатті.

відео дня

"Істотних опадів не передбачається, лише у другій половині тижня у західних областях, а у вихідні на більшій частині території країни пройде сніг, місцями з дощем. В окремих регіонах можливий туман, слабка ожеледь. На дорогах утримається ожеледиця", - повідомив він.

Прогноз погоди в Україні 2 лютого

Метеоролог Ігор Кібальчич повідомив, що в понеділок, 2 лютого, майже по всій країні буде морозно й переважно без опадів, однак у Криму, на півдні Одещини, в Приазов’ї та на Донбасі можливий сніг, місцями значний.

"На дорогах ожеледиця, сніговий накат. Вітер у південній половині північно-східний, у решті регіонів змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря на північних північно-західних та північно-східних областях вночі -24…-29 °С, інших регіонах -14…-21 °С; вдень -12...-18 °С, у південній частині та на Закарпатті -3...-8 °С", - прогнозує він.

Якою буде погода 2 лютого / Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні 3 лютого

Кібальчич зазначив, що у вівторок, 3 лютого, холодна та суха погода збережеться, на дорогах очікується ожеледиця, вітер змінних напрямків силою 3–8 м/с.

"Температура повітря вночі становитиме -17...-22 °С, місцями крім південної частини -24...-29 °С; вдень -10...-16 °С, у південній половині та на крайньому заході 0...-7 °С", - додав він.

Якою буде погода 3 лютого / Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні 4 лютого

За його словами, у середу, 4 лютого, у західних областях прогнозують сніг із переходом у дощ і мряку, місцями туман та ожеледь. В інших регіонах опадів не передбачається. Вітер східний 5–10 м/с, на Лівобережжі — змінних напрямків 3–8 м/с.

"Температура повітря в північних, центральних та східних областях вночі -20...-26 °С, на решті території -8...-15 °С, вдень -2...-9 °С, у північних та східних областях -10...-15 °С", - вказав він.

Якою буде погода 4 лютого / Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні 5 лютого

Метеоролог прогнозує, що у четвер, 5 лютого, на заході місцями можливий невеликий сніг, подекуди з дощем, тоді як на решті території країни збережеться суха погода. Вночі можливі тумани й паморозь, на дорогах — ожеледиця.

"Вітер у північних та східних областях змінних напрямків, 3 – 8 м/с, в інших регіонах південно-східний, 5 – 10 м/с, на заході вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря в північних та східних областях вночі -17...-23 °С, вдень -8...-13 °С; на решті території вночі -2...-13 °С, вдень -6...+2 °С", - зазначив він.

Якою буде погода 5 лютого / Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні 6 лютого

У п’ятницю, 6 лютого, в західних регіонах місцями пройдуть незначні опади у вигляді снігу, дощу та мряки, а в інших областях утримається суха погода.

"Вітер східний / південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря в північних та східних областях вночі -15...-20 °С, вдень -7...-12 °С; в решті регіонів вночі 0…-10 °С, вдень -6…+3 °С, на Закарпатті до +9 °С", - стверджує він.

Якою буде погода 6 лютого / Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні 7 лютого

У суботу, 7 лютого, невеликі опади у вигляді снігу та дощу очікуються на півдні та заході, тоді як в решті регіонів буде без опадів, на дорогах збережеться ожеледиця.

"Вітер південно-східний, 5 - 10 м/с, вдень у східній частині пориви, 15 - 20 м/с. Температура повітря в північних та східних областях вночі -9...-14 °С, вдень -3...-8 °С; в інших регіонах вночі -3...-8 °С, вдень -4...+1 °С", - прогнозує Кібальчич.

Прогноз погоди в Києві на 2 тижні / Фото: meteoprog

Прогноз погоди в Україні 8 лютого

За словами Кібальчича, у неділю, 8 лютого, через проходження атмосферних фронтів з півдня по всій території України прогнозують опади у вигляді снігу, а на півдні та в центральних областях — з переходом у дощ.

"Місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, туман. На дорогах ожеледиця. Вітер на Правобережжі змінних напрямків, 3 – 8 м/с, у решті регіонів південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1...-6 °С, вдень -3...+2 °С", - резюмує він.

Коли морози послабшають - коли прийде потепління

Як писав Главред, у понеділок, 2 лютого, в Україні утримається вкрай холодна погода без істотних опадів. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

За прогнозом, у нічні години температура по країні знизиться до 20–28 градусів морозу, вдень становитиме 12–19 градусів нижче нуля, тоді як на півдні вночі очікується 12–18 градусів морозу, а вдень — від 2 до 10 градусів нижче нуля.

"Схоже, що 2, 3 та 4-го лютого в Україні буде пік холоду, а далі, з 5-6-го лютого морози відчутно послабшають", - зауважила Діденко.

Рух циклонів / фото: t.me/PohodaNatalka

Погода в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 1 лютого в Україні очікуються сильні морози. За даними синоптиків, у нічні години температура знизиться до 18–25 градусів нижче нуля, а вдень триматиметься в межах 12–17 градусів морозу. Про це повідомив Укргідрометцентр.

У Тернопільській області в понеділок, 2 лютого, прогнозують хмарну погоду з проясненнями без опадів, зі східним вітром швидкістю 3–8 м/с, зазначили в обласному центрі з гідрометеорології.

Загалом по країні синоптики фіксують подальше погіршення погодних умов через потужне похолодання. Вночі місцями очікується до 23–25 градусів морозу, а денні температури залишатимуться на рівні 12–17 градусів нижче нуля. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

Інші новини:

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред