Опади прийдуть на заміну морозу: на Полтавщині очікується зміна погоди

У Полтаві та області у найближчі дні погода буде поступово змінюватися.

Погода на Полтавщині 4-6 лютого / фото: УНІАН

У середу, 4 лютого, у Полтаві та області оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища першого рівня. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

Впродовж наступної доби на дорогах буде ожеледиця, а в південно-східній частині області зберігатиметься ожеледь. Очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман, 200-500 метрів.

Що відомо про Полтаву / Інфографіка: Главред

Температура повітря по області вночі коливатиметься в межах 18-23 градусів морозу, вдень буде тепліше - 9-14 градусів морозу. В Полтаві прогнозують 18-20 градусів морозу вночі та 10-12 градусів морозу вдень.

Погода в Полтаві 4 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Погода 5-6 лютого

У четвер на Полтавщину повернуться опади у вигляді невеликого снігу. Температура повітря підвищиться до 13-18 градусів морозу вночі та 7-12 градусів морозу вдень.

Погода в Полтаві 5 лютого / фото: скріншот з meteoprog

В останній робочий день тижня, 6 лютого, опадів синоптики не прогнозують. По області буде хмарно з проясненнями, а температура підніметься ще вище як і вночі, так і вдень - до 9-14 та 3-8 градусів морозу відповідно.

Погода в Полтаві 6 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Главред писав, що за словами начальника Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя, в Україні пік аномальних морозів пройдено, але холодна погода збережеться щонайменше до 4 лютого.

Далі буде короткочасне потепління, а далі, за попередніми прогностичними оцінками, вже з 8-9 лютого слід чекати нову хвилю холоду скандинавського походження.

