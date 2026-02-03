Опади прийдуть на заміну морозу: на Полтавщині очікується зміна погоди

Ви дізнаєтесь:
- Коли на Полтавщині буде падати сніг
- Як зміниться температура в Полтаві і області до кінця робочого тижня
У середу, 4 лютого, у Полтаві та області оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища першого рівня. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.
Впродовж наступної доби на дорогах буде ожеледиця, а в південно-східній частині області зберігатиметься ожеледь. Очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман, 200-500 метрів.
Температура повітря по області вночі коливатиметься в межах 18-23 градусів морозу, вдень буде тепліше - 9-14 градусів морозу. В Полтаві прогнозують 18-20 градусів морозу вночі та 10-12 градусів морозу вдень.
Погода 5-6 лютого
У четвер на Полтавщину повернуться опади у вигляді невеликого снігу. Температура повітря підвищиться до 13-18 градусів морозу вночі та 7-12 градусів морозу вдень.
В останній робочий день тижня, 6 лютого, опадів синоптики не прогнозують. По області буде хмарно з проясненнями, а температура підніметься ще вище як і вночі, так і вдень - до 9-14 та 3-8 градусів морозу відповідно.
Коли в Україні мороз вдарить з новою силою - прогноз фахівця
Главред писав, що за словами начальника Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя, в Україні пік аномальних морозів пройдено, але холодна погода збережеться щонайменше до 4 лютого.
Далі буде короткочасне потепління, а далі, за попередніми прогностичними оцінками, вже з 8-9 лютого слід чекати нову хвилю холоду скандинавського походження.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що за прогнозом синоптиків перший тиждень лютого принесе мешканцям Дніпра стійку зимову погоду з холодним повітрям та переважно похмурим небом.
Раніше повідомлялося, що найпомітніше потепління на Житомирщині очікується 6 лютого. Синоптики прогнозують помірний сніг, нічні температури в межах -3...-8°, а вдень можливі значення близькі до нуля - від 0 до -5°.
Напередодні стало відомо, що погода у Рівненській області до 6 лютого буде хмарною. Синоптики попереджають про опади змішаного характеру, місцями очікується налипання мокрого снігу й ожеледь.
Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології
Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.
