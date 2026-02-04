Осадча та Горбунов заговорили про поповнення в родині: "Далі більше"

Динамічний дует Каті Осадчої та Юрія Горбунова зважився на одкровення.

Горбунов і Осадча зараз - ведучі розповіли про стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

Горбунов і Осадча в шлюбі вже 9 років

Ведучі прокоментували "дитяче питання" в їхній парі

У лютому 2017 року, за кілька тижнів до появи на світ їхнього першого спільного сина, українські ведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов одружилися. Сьогодні вони - одна з найміцніших пар українського шоу-бізнесу.

На честь дев'ятої річниці весілля Осадча та Горбунов записали відео, в якому розповіли про своє сімейне життя. Між тим під час запису (і пізніше в коментарях) Юрій зі сміхом заявив, що хотів би більше дітей від зіркової коханої (пара виховує двох спільних синів - Івана (2017) і Данила (2021).

"Чого це все крім дітей? Ще треба!" - написав ведучий. На що Катя йому відповіла: "Ага, то без мене". У коментарях жартівлива перепалка подружжя насмішила їхніх шанувальників.

Горбунов і Осадча зараз - ведучі розповіли про стосунки / фото: instagram.com/kosadcha

Про персону: Катерина Осадча Катерина Осадча - українська журналістка, телеведуча та модель. Найбільш відома, як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, у 18 років повернулася на територію України.

Про персону: Юрій Горбунов Юрій Горбунов - український актор, телеведучий, шоумен і заслужений артист України, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2017 року Юрій Горбунов і ведуча Катя Осадча оголосили, що вони офіційно одружені. 18 лютого 2017 року в подружжя народився син Іван, 19 серпня 2021 року народився другий син подружжя Данило.

