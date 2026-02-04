Рус
Сильний вітер та ожеледиця: на Тернопільщині очікується справжня негода

Марія Николишин
4 лютого 2026, 19:53
По всій області оголошено перший рівень небезпечності.
Погода в Тернополі 5 лютого / фото: УНІАН

Погода в Тернопільській області у четвер, 5 лютого, буде хмарною, також можлива слабка ожеледь. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

За словами синоптиків, завтра очікуються невеликі короткочасні опади та вітер південно-східного напрямку, 7 – 12 м/с, вдень місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря в області впродовж доби складатиме 0…-5 градусів, у місті Тернопіль передбачається -1…-3 градуси.

Крім того, у всій області оголошено штормове попередження та перший рівень небезпечності (жовтий).

"Попередження про метеорологічні явища. Область та місто: 5-9 лютого на дорогах ожеледиця. 5 лютого вдень місцями пориви вітру 15 – 20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Потепління в Україні

Синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що в Україну йде потепління.

За її словами, хоча найближча ніч ще буде холодною, все ж температура повітря буде підвищуватися.

Вона також попередила, що впродовж 9-11 лютого очікується чергове похолодання.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, метеоролог Ігор Кібальчич говорив, що в Україні у перший тиждень лютого (з 2 по 8 число) очікується холодна погода з різкими коливаннями температур у різних регіонах і незначними опадами.

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань розповідав, що в Україні пік аномальних морозів пройдено, але в середині місяця очікується нова хвиля похолодання.

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.






