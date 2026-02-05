Рус
Нічна атака на Київ: пошкоджено будинки, спалахнули пожежі, є постраждалі

Анна Ярославська
5 лютого 2026, 07:24
Про наслідки удару РФ розповіли рятувальники.
Наслідки атаки на Київ
У Києві загорілися авто та офісна будівля, є поранена / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Столиця зазнала чергової російської атаки
  • Постраждала одна людина
  • Пожежі ліквідовані, на місцях працюють екстрені служби

В ніч на 5 лютого в столиці України прогриміли вибухи. В результаті російської атаки одна людина постраждала. Подробиці розкрили в ДСНС Києва.

В Оболонському районі столиці сталася пожежа біля паркувального майданчика: пожежники ліквідували загоряння двох автомобілів.

У Солом'янському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в чотирьох житлових будинках і зафіксовано пошкодження закладу дошкільної освіти та господарської споруди. Відомо про одну постраждалу.

У Шевченківському районі в результаті влучення в 4-поверховий офісний будинок сталося загоряння на площі 30 кв. м. Пожежа ліквідована.

Інформація про постраждалих може оновлюватися.

Дивіться відео - Рятувальники показали наслідки атаки на Київ:

Як писав Главред, в ніч на 5 лютого ударні безпілотники країни-агресора досягли Києва. У різних районах столиці мешканці чули вибухи.

У Солом'янському районі в результаті ворожої атаки постраждала одна людина. Інформація про її стан уточнюється.

У Вишгородському районі Київщини постраждав чоловік: його госпіталізували з рваною раною грудної клітки, медики надають необхідну допомогу. Також пошкоджено приватний будинок.

Атака на Суми 5 лютого - що відомо

У Сумах ворожий дрон влучив у двір багатоповерхівки. Як повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, близько 02:30 зафіксовано влучання в Зарічному районі міста. Попередньо удар було завдано БПЛА типу "Герань-2".

В результаті атаки в багатоповерхівці вибито понад 50 вікон, також пошкоджено автомобілі. Дані про масштаби руйнувань уточнюються.

За попередньою інформацією, поранених і загиблих немає.

Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред ​

Чи витримає Київ нові атаки: думка експерта

Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко заявив, що російські окупанти цілеспрямовано атакують критичну інфраструктуру столиці, зосереджуючи удари на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. За його словами, не варто вірити ні "страшилкам", ні надто солодким обіцянкам про ситуацію з енергетикою.

Сергієнко підкреслив, що сьогодні ніхто не може дати 100% гарантії стабільності енергосистеми. Єдиний реальний захист — це робота сил ППО, а будь-які спроби заздалегідь оцінити масштаби ймовірних пошкоджень є передчасними.

"Говорити заздалегідь, що саме і наскільки буде складно, — це, по суті, ворожіння на кавовій гущі. Будемо якось виживати, будемо пристосовуватися", — сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Про персону: Олександр Сергієнко

Сергієнко Олександр Іванович - (нар. 19 жовтня 1947р. с. Роздольне, Росія)— український політик. Колишній 1-й заступник голови Трудової партії України (з 05.2000); співголова Народно-патріотичного об'єднання "За Україну" (з 07.2001), пише Вікіпедія.

Навчався у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", на факультеті радіоелектроніки (1966—1973), за спеціальністю інженер електронної техніки; доктор філософії з питань права.

Кандидат фізико-математичних наук, юрист, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні новини України війна Росії та України атака дронів
