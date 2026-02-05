Нічна атака на Київ: пошкоджено будинки, спалахнули пожежі, є постраждалі

Про наслідки удару РФ розповіли рятувальники.

У Києві загорілися авто та офісна будівля, є поранена / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Столиця зазнала чергової російської атаки

Постраждала одна людина

Пожежі ліквідовані, на місцях працюють екстрені служби

В ніч на 5 лютого в столиці України прогриміли вибухи. В результаті російської атаки одна людина постраждала. Подробиці розкрили в ДСНС Києва.

В Оболонському районі столиці сталася пожежа біля паркувального майданчика: пожежники ліквідували загоряння двох автомобілів.

У Солом'янському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в чотирьох житлових будинках і зафіксовано пошкодження закладу дошкільної освіти та господарської споруди. Відомо про одну постраждалу.

У Шевченківському районі в результаті влучення в 4-поверховий офісний будинок сталося загоряння на площі 30 кв. м. Пожежа ліквідована.

Інформація про постраждалих може оновлюватися.

Дивіться відео - Рятувальники показали наслідки атаки на Київ:

Як писав Главред, в ніч на 5 лютого ударні безпілотники країни-агресора досягли Києва. У різних районах столиці мешканці чули вибухи.

У Солом'янському районі в результаті ворожої атаки постраждала одна людина. Інформація про її стан уточнюється.

У Вишгородському районі Київщини постраждав чоловік: його госпіталізували з рваною раною грудної клітки, медики надають необхідну допомогу. Також пошкоджено приватний будинок.

Атака на Суми 5 лютого - що відомо

У Сумах ворожий дрон влучив у двір багатоповерхівки. Як повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, близько 02:30 зафіксовано влучання в Зарічному районі міста. Попередньо удар було завдано БПЛА типу "Герань-2".

В результаті атаки в багатоповерхівці вибито понад 50 вікон, також пошкоджено автомобілі. Дані про масштаби руйнувань уточнюються.

За попередньою інформацією, поранених і загиблих немає.

Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред ​

Чи витримає Київ нові атаки: думка експерта

Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко заявив, що російські окупанти цілеспрямовано атакують критичну інфраструктуру столиці, зосереджуючи удари на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. За його словами, не варто вірити ні "страшилкам", ні надто солодким обіцянкам про ситуацію з енергетикою.

Сергієнко підкреслив, що сьогодні ніхто не може дати 100% гарантії стабільності енергосистеми. Єдиний реальний захист — це робота сил ППО, а будь-які спроби заздалегідь оцінити масштаби ймовірних пошкоджень є передчасними.

"Говорити заздалегідь, що саме і наскільки буде складно, — це, по суті, ворожіння на кавовій гущі. Будемо якось виживати, будемо пристосовуватися", — сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

