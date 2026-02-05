'Буде просто острівець': командир здивував термінами та сценарієм розпаду Росії

Командир сказав, що Росія сьогодні силою утримує в заручниках багато народів.

Сценарій розпаду Росії

Головне із заяви:

Зміна влади і політичного курсу не вплине на мислення росіян

Після війни в Україні Росія почне розпадатися

Це може статись в найближчі два роки

Командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі припустив, які наслідки матиме для країни-агресора Росії розв'язана диктатором Путіним війна проти України.

"Після Другої світової німецьке суспільство піддалося перевихованню, і в якійсь мірі його перевиховали, показавши, що погано, а що добре. Я не можу сказати, що те саме станеться з Росією, тому що російське суспільство деградувало безповоротно. Воно стало таким не за правління когось конкретно, а було народжене таким – варварським. Не думаю, що зміна влади і політичного курсу допоможуть це змінити. Росіянин несе в собі те варварство, яке характерне тільки для росіян", - сказав він в чаті на Главреді. відео дня

За його словами, ті умови, в яких росіянам доведеться жити після завершення війни поразкою Росії, будуть тим, чого вони гідні.

"Переконаний, що Росія почне розпадатися, тому що вона складається з фрагментів, які чужі один одному і самій Росії, наприклад, кавказці і чукчі. Росія сьогодні силою утримує в заручниках багато народів, які не хочуть бути з нею, і вони обов'язково повинні бути звільнені. Звільнення – це природний процес, і цим звільненням, як не дивно, займається Україна", - зауважив Мамулашвілі.

На його думку, все буде точно так само, як це було з Радянським Союзом.

"Росія буде дефрагментована, розсиплеться на частини – на природні частини, тому що багато народів, які зараз входять до складу РФ, не мають нічого спільного з Росією ні в культурному, ні в моральному плані. Просто через тривале перебування в російському полоні уми і серця людей деградували", - підкреслює командир.

Мамулашвілі вважає, що розпад Росії може статись після того, як Україна переможе. Він сподівається, що це можливо в найближчі два роки.

"В першу чергу, повинні бути звільнені заручники Росії – народи, які входять до складу РФ. Після того як ці народи відштовхнуть Росію як неприродну частину, вона залишиться в тих кордонах, в яких повинна існувати – Москва і Московська область. Це буде просто острівець, де будуть мешкати варвари", - підсумував командир Грузинського національного легіону.

Чи можуть "прибрати" Путіна

Оперна співачка, громадська діячка, екс-депутатка Держдуми РФ Марія Максакова говорила, що Путіна відтягнути від влади можна тільки ногами вперед.

За її словами, для еліт Путін вже є непідйомним баластом, який за собою всіх своїх призначенців.

"За життя його виколупати неможливо. Хоча приклади Каддафі і Мадуро доводять: немає нічого неможливого. А після надзвичайно успішного удару по бункеру, де перебував глава Хезболли Насралла і там же перетворився на дієслово, ми побачили, що є готові сценарії для Путіна", - додала вона.

Марія Максакова

Крах Путіна та Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, російський опозиціонер Ігор Ейдман вважає, що внутрішньополітична ситуація у 2026 році буде також досить небезпечною для Путіна. На його переконання, невдоволення Путіним у його власному оточенні буде тільки наростати.

Економіст Віталій Шапран говорив, що російська економіка стикається з межами витривалості через війну проти України, і ключовим стоп-фактором може стати розпад РФ за сценарієм СРСР.

Видання The Washington Post писало, що авторитет російського диктатора Володимира Путіна продовжує падати як всередині країни, так і за її межами.

Про особу: Мамука Мамулашвілі Мамука Мамулашвілі (нар. 28 квітня 1978, Тбілісі) – командир Грузинського національного легіону, учасник російсько-української війни з 2014 року, колишній радник міністра оборони Грузії (2009-2012). Під час конфлікту в Абхазії 1992-1993 рр. у 14 років пішов на війну в батальйон до батька, генерала грузинської армії Зураба Мамулашвілі. У 1993-му разом з батьком потрапив у російський полон, де провів три місяці. Після початку війни на Донбасі вирушив до України з кількома однодумцями, з якими створив бойовий підрозділ – Грузинський національний легіон. З перших днів конфлікту добровольці брали участь у бойових операціях, виконуючи розвідувальні та диверсійні завдання на території "ЛНР" і "ДНР". З перших днів повномасштабного російського вторгнення в 2022 році бере активну участь в обороні України, пише Вікіпедія.

