Морози не відступають: яка сьогодні погода буде в Харкові та області

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові протягом усього дня буде хмарна погода.

https://glavred.net/synoptic/morozy-ne-otstupayut-kakaya-segodnya-pogoda-budet-v-harkove-i-oblasti-10737896.html Посилання скопійоване

Яка сьогодні буде погода в Харкові та області / колаж: Главред, фото: objectiv.tv

Коротко:

У Харкові вдень буде хмарно

У Харківській області на дорогах можлива ожеледь

У середу, 4 лютого, погода в Харкові буде хмарною і морозною.

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові протягом усього дня буде хмарна погода.

відео дня

"Хмарна погода триматиметься в Харкові до самого вечора. Без опадів", - йдеться в повідомленні.

Вітер південно-східний, 0, 5 м/с.

Температура повітря вдень буде -14° ... 12° Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть -16° ... 15°.

Як повідомив Харківський регіональний центр гідрометеорології, в Харкові вдень не очікують істотних опадів. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман. На дорогах можлива ожеледь. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вдень становитиме 11-13° морозу.

Фото: sinoptik.ua

У Харківській області день пройде без істотних опадів. Вночі та вранці очікують слабкий туман і іній. На дорогах прогнозують ожеледицю. Вдень можлива мінлива хмарність. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вдень коливатиметься від 10 до 15° морозу.

Яка буде погода в Україні - прогнози

Як писав Главред, метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що погода в Україні в перший тиждень лютого (з 2 по 8 числа) буде холодною з різкими коливаннями температур в різних регіонах і незначними опадами.

За його словами, найближчими днями більша частина України перебуватиме під впливом арктичного антициклону, що зумовить аномально холодну погоду, тоді як відносно м'якші погодні умови збережуться тільки на крайньому півдні та в Закарпатті.

"Істотних опадів не передбачається, тільки в другій половині тижня в західних областях, а у вихідні на більшій частині території країни пройде сніг, місцями з дощем. В окремих регіонах можливий туман, слабка ожеледь. На дорогах збережеться ожеледиця", - повідомив він.

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань прогнозує, що в середині місяця очікується нова хвиля похолодання.

"З позитиву - пік нинішньої холодної погоди пройдено. В умовах антициклону, ніч найхолодніша перед світанком, і вона вже позаду. Тенденція м'яких, так званих європейських зим, створила помилкове відчуття, що аномально холодних періодів вже не буде. Але ці арктичні вторгнення, в умовах кліматичних змін, нагадали - зима може бути і такою", - розповів синоптик.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред