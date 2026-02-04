Долар різко впав, а євро з злотим злетіли: новий курс валют на 5 лютого

Нацбанк оновив офіційний курс валют на 5 лютого.

Курс валют в Україні на 5 лютого / Колаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

На четвер, 5 лютого, Національний банк України дещо зміцнив гривню відносно американського долара. Водночас євро та польський злотий помітно здорожчали. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс долара США встановлено на рівні 43,17 грн/дол., що нижче за показник 4 лютого (43,19 грн/дол.). Таким чином, американська валюта здешевшала приблизно на 2 копійки після нещодавнього стрибка.

Водночас курс євро продемонстрував зростання. НБУ встановив його на рівні 51,04 грн/євро проти 50,95 грн/євро днем раніше. Європейська валюта подорожчала майже на 9 копійок.

При цьому на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,12/43,15 грн/дол., а євро - 50,95/50,97 грн/євро.

Курс злотого на 5 лютого

Польський злотий також додав у ціні. Його курс встановлено на рівні 12,08 грн/злотий, що вище за показник 4 лютого (12,07 грн/злотий). Злотий подорожчав приблизно на 1 копійку.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом долара найближчим часом - прогноз експерти

Член правління та директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що долар на світових ринках перебуває під тиском, що впливає і на валютний курс в Україні. Через це гривня найближчим часом може дещо зміцнитися або залишатися у вузькому курсовому діапазоні.

За її словами, завдяки достатнім валютним резервам України та слабкості долара на глобальних ринках найближчим часом гривня може дещо укріпитися або залишатися стабільною, якщо не виникне серйозних потрясінь, зокрема проблем з енергопостачанням.

Експертка також зазначила, що зниження облікової ставки НБУ до 15% робить кредити доступнішими та стимулює економічну активність, однак може зменшити привабливість гривневих інструментів для іноземних інвесторів. Водночас цей вплив компенсується валютними інтервенціями НБУ, міжнародною допомогою та продажем валюти експортерами.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, 4 лютого НБУ підвищив офіційний курс долара та євро. Долар подорожчав до 43,19 грн, а євро - до 50,95 грн.

Також президент Асоціації українських банків Андрій Дубас зазначав, що гривня зберігає відносну стабільність щодо долара, проте слабшає відносно євро через глобальні чинники. За його словами, у лютому ключовий вплив на курс валют матимуть дії Національного банку України та ситуація на світових фінансових ринках.

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що в лютому головна увага на валютному ринку може бути прикута до євро. На його динаміку здатні вплинути торговельні суперечки між США та ЄC.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

