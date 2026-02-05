Густий туман, мороз і ожеледиця: на Львівщині прогнозують небезпечну погоду

Львівщину випробує на міцність атлантичний циклон.

https://glavred.net/synoptic/gustoy-tuman-moroz-i-gololed-na-lvovshchine-prognoziruyut-opasnuyu-pogodu-10738142.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди для Львова на 5 лютого / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода у Львові 5 лютого

Про яку небезпеку попередили метеорологи на Львівщині

Якою буде температура повітря

У четвер, 5 лютого, на Львівщині очікується хмарна погода з проясненнями, місцями невеликий дощ, туман та ожеледиця на дорогах. У області оголошено жовтий рівень небезпечності. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

За даними синоптиків, погоду в регіоні визначатиме теплий сектор циклону над Атлантикою. Вночі по всій території області, а вдень місцями прогнозують невеликий дощ. Подекуди можливі туман, тому видимість погіршуватиметься до 200-500 метрів.

відео дня

Вітер на Львівщині південно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря в області вночі коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла, вдень - 1-6° тепла.

Синоптики попереджають також про небезпечні метеорологічні явища. На дорогах Львівської області та у Львові очікується ожеледиця. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Крім того, 5-6 лютого в горах Львівської області прогнозують помірну сніголавинну небезпеку (2 рівень) у зв’язку з відлигою. Туристів та мешканців гірських районів закликають бути обережними.

Чим ожеледь відрізняється від ожеледиці / Інфографіка:Главред

Погода у Львові 5 лютого

У Львові також буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ, туман та ожеледиця. Температура вночі становитиме 1-3° морозу, вдень - 1-3° тепла. Атмосферний тиск падатиме, відносна вологість повітря істотно не зміниться.

Скільки сильні морози можуть протриматися - прогноз

В інтерв’ю Главреду начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха прогнозує, що така холодна погода збережеться щонайменше до 4 лютого.

За її словами, вдень прояснення та сонце додають хоча б мінімального тепла, однак уночі за умов високого атмосферного тиску, антициклону та надходження холодного повітря відбувається інтенсивне вихолодження приземного шару. За відсутності хмар теплове випромінювання швидше втрачається, тому температура різко знижується, що й спричиняє сильні морози.

Погода в Україні - останні новини

Перший тиждень лютого в Україні буде холодним, із різкими коливаннями температур та незначними опадами. Як повідомив метеоролог Ігор Кібальчич, найближчими днями більшість регіонів перебуватиме під впливом арктичного антициклону.

Як писав Главред, 5 лютого на Тернопільщині буде хмарно, з невеликими опадами, ожеледицею та сильним вітром до 15-20 м/с. Температура: 0…-5°, у Тернополі -1…-3°. Оголошено штормове попередження (жовтий рівень).

За словами синоптикині Наталії Діденко, в країну заходить потепління, хоча ніч на північному сході ще залишатиметься морозною. Сніг прогнозують у північних областях, подекуди на заході та в центрі, тоді як на сході й півдні переважатиме суха погода.

Читайте також:

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред