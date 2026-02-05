Представник Макрона провів таємні переговори в Кремлі: про що говорили - Reuters

Еммануель Бонн їздив до Москви та зустрівся з помічником глави РФ Юрієм Ушаковим.

Макрон заявляв, що європейцям доведеться відновити прямі переговори з Путіним / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Коротко:

Еммануель Бонн таємно відвідав Москву 3 лютого

Він провів переговори з представниками Кремля, зокрема з Ушаковим

Мета візиту — відновлення діалогу з ключових питань

Головний дипломат президента Франції Макрона Еммануель Бонн у вівторок, 3 лютого, відвідав Москву для проведення переговорів з російськими офіційними особами. Про це пише Reuters з посиланням на джерело, обізнане про зустріч, і два дипломатичні джерела.

Перше джерело повідомило, що Еммануель Бонн, який очолює дипломатичний відділ Макрона з 2019 року, зустрічався з офіційними особами в Кремлі. Він не надав більш детальної інформації та лише заявив, що мета полягає в тому, щоб налагодити діалог з ключових питань, і передусім щодо України

Французька адміністрація не підтвердила і не спростувала факт переговорів, але все ж зробила заяву.

"Як президент заявив вчора у себе на порозі, обговорення ведуться на технічному рівні в умовах повної прозорості й в консультації з президентом Зеленським і з головними європейськими колегами", - зазначили в Єлисейському палаці.

Два дипломатичні джерела повідомили, що союзники були поінформовані про цю ініціативу і що Бонн провів переговори з Юрієм Ушаковим, старшим помічником глави РФ Володимира Путіна.

У грудні Макрон заявив, що європейцям доведеться відновити прямі переговори з Путіним, якщо останні зусилля США щодо укладення мирної угоди по Україні зазнають невдачі.

Європейські лідери, які побоюються військових амбіцій Путіна, були незадоволені тим, що їх виключили з мирних переговорів, які проводила адміністрація президента США Дональда Трампа, і змушені замість цього, залишаючись осторонь, зміцнювати переговорні позиції України.

Макрон заявив журналістам у вівторок, що вживаються зусилля для відновлення діалогу з Путіним.

"Процес підготовки триває, і в даний час ведуться обговорення на технічному рівні. Важливо, щоб європейці відновили власні канали переговорів", — сказав президент Франції.

Навіщо Бонн їздив до Москви

Як пише Bloomberg, Бонн їздив на переговори до Москви з метою переконати росіян, що європейці повинні брати участь в ухваленні будь-яких рішень, що стосуються європейської безпеки. Також він повинен був переконати російську сторону в тому, що європейські лідери не будуть просто схвалювати будь-яку угоду про припинення війни, розповіли джерела виданню.

Співрозмовники також повідомили, що переговори можуть поновитися вже незабаром.

Ця зустріч у Кремлі відбулася на тлі недавніх заяв Макрона про те, що європейцям доведеться відновити діалог з Путіним. Він, зокрема, говорив про те, що прямі контакти потрібно буде налагодити в разі, якщо зусилля Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні зазнають невдачі.

Як писав Главред, нещодавно міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що зараз Європі потрібен прямий контакт з країною-агресором Росією для того, щоб відстоювати власні інтереси. За його словами, Париж ніколи не виключав діалог з РФ. При цьому він додав, що глава Кремля Володимир Путін поки не виявляє жодних ознак реального бажання рухатися до миру.

Експерт пояснив, чому Україні не варто чекати допомоги

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок заявив про те, що так звана "коаліція бажаючих" досі залишається досить ефемерним утворенням.

"Ця структура досі не формалізована. З одного боку, це начебто і добре, тому що дає простір для маневру. З іншого – це дуже погано, тому що не створює жодних зобов'язань для жодної з країн. Вони можуть нічого не виконувати. Так на що ж тут сподіватися? На "авось"?", – сказав він в інтерв'ю Главреду.

"Насправді немає жодної реальної "коаліції бажаючих". Є тільки гучна назва, з якою, вибачте, носяться вже дев'ять, а то й майже десять місяців, як з писаною торбою", - додав він.

Клочок нагадав про те, що єдині, хто підписав хоч якийсь документ про намір або можливість відправки військ в Україну, - це Франція та Велика Британія.

"Але ми не знаємо ні чисельності, ні місії цих військ, ні навіть формату їхньої присутності. Це можуть бути три інструктори, які полетіли до Гренландії і через день полетіли назад. І це називається "коаліція бажаючих"? Тому я дуже скептично ставлюся до того, що написано в цьому матеріалі. На превеликий жаль, це вкотре переконує мене в тому, що очікувати чогось дійсно масштабного і довгострокового не варто", - сказав він.

Мирні переговори - останні новини

Колишній спецпредставник США з питань України та Росії генерал Кіт Келлог вважає, що Росія не досягла своїх цілей в Україні. На його думку, Кремль досяг стадії, коли шукає "найкращий з можливих способів" виходу з війни.

4 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація на тристоронніх переговорах із США та Росією в Абу-Дабі доповіла про результати зустрічі. Найближчим часом очікується проведення обміну полоненими.

Президент Зеленський висловив надію надосягнення миру в Україні вже в найближчий рік.

У Кремлі прокоментували пропозицію Зеленського провести переговори на рівні лідерів у Києві. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що контакт між главою РФ і Зеленським може відбутися лише в Москві.

Інші новини:

Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

