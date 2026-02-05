Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Представник Макрона провів таємні переговори в Кремлі: про що говорили - Reuters

Анна Ярославська
5 лютого 2026, 09:16
121
Еммануель Бонн їздив до Москви та зустрівся з помічником глави РФ Юрієм Ушаковим.
Еммануель Макрон, Зеленський
Макрон заявляв, що європейцям доведеться відновити прямі переговори з Путіним / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Коротко:

  • Еммануель Бонн таємно відвідав Москву 3 лютого
  • Він провів переговори з представниками Кремля, зокрема з Ушаковим
  • Мета візиту — відновлення діалогу з ключових питань

Головний дипломат президента Франції Макрона Еммануель Бонн у вівторок, 3 лютого, відвідав Москву для проведення переговорів з російськими офіційними особами. Про це пише Reuters з посиланням на джерело, обізнане про зустріч, і два дипломатичні джерела.

Перше джерело повідомило, що Еммануель Бонн, який очолює дипломатичний відділ Макрона з 2019 року, зустрічався з офіційними особами в Кремлі. Він не надав більш детальної інформації та лише заявив, що мета полягає в тому, щоб налагодити діалог з ключових питань, і передусім щодо України

відео дня

Французька адміністрація не підтвердила і не спростувала факт переговорів, але все ж зробила заяву.

"Як президент заявив вчора у себе на порозі, обговорення ведуться на технічному рівні в умовах повної прозорості й в консультації з президентом Зеленським і з головними європейськими колегами", - зазначили в Єлисейському палаці.

Два дипломатичні джерела повідомили, що союзники були поінформовані про цю ініціативу і що Бонн провів переговори з Юрієм Ушаковим, старшим помічником глави РФ Володимира Путіна.

У грудні Макрон заявив, що європейцям доведеться відновити прямі переговори з Путіним, якщо останні зусилля США щодо укладення мирної угоди по Україні зазнають невдачі.

Європейські лідери, які побоюються військових амбіцій Путіна, були незадоволені тим, що їх виключили з мирних переговорів, які проводила адміністрація президента США Дональда Трампа, і змушені замість цього, залишаючись осторонь, зміцнювати переговорні позиції України.

Макрон заявив журналістам у вівторок, що вживаються зусилля для відновлення діалогу з Путіним.

"Процес підготовки триває, і в даний час ведуться обговорення на технічному рівні. Важливо, щоб європейці відновили власні канали переговорів", — сказав президент Франції.

Навіщо Бонн їздив до Москви

Як пише Bloomberg, Бонн їздив на переговори до Москви з метою переконати росіян, що європейці повинні брати участь в ухваленні будь-яких рішень, що стосуються європейської безпеки. Також він повинен був переконати російську сторону в тому, що європейські лідери не будуть просто схвалювати будь-яку угоду про припинення війни, розповіли джерела виданню.

Співрозмовники також повідомили, що переговори можуть поновитися вже незабаром.

Ця зустріч у Кремлі відбулася на тлі недавніх заяв Макрона про те, що європейцям доведеться відновити діалог з Путіним. Він, зокрема, говорив про те, що прямі контакти потрібно буде налагодити в разі, якщо зусилля Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні зазнають невдачі.

Як писав Главред, нещодавно міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що зараз Європі потрібен прямий контакт з країною-агресором Росією для того, щоб відстоювати власні інтереси. За його словами, Париж ніколи не виключав діалог з РФ. При цьому він додав, що глава Кремля Володимир Путін поки не виявляє жодних ознак реального бажання рухатися до миру.

Експерт пояснив, чому Україні не варто чекати допомоги

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок заявив про те, що так звана "коаліція бажаючих" досі залишається досить ефемерним утворенням.

"Ця структура досі не формалізована. З одного боку, це начебто і добре, тому що дає простір для маневру. З іншого – це дуже погано, тому що не створює жодних зобов'язань для жодної з країн. Вони можуть нічого не виконувати. Так на що ж тут сподіватися? На "авось"?", – сказав він в інтерв'ю Главреду.

"Насправді немає жодної реальної "коаліції бажаючих". Є тільки гучна назва, з якою, вибачте, носяться вже дев'ять, а то й майже десять місяців, як з писаною торбою", - додав він.

Клочок нагадав про те, що єдині, хто підписав хоч якийсь документ про намір або можливість відправки військ в Україну, - це Франція та Велика Британія.

"Але ми не знаємо ні чисельності, ні місії цих військ, ні навіть формату їхньої присутності. Це можуть бути три інструктори, які полетіли до Гренландії і через день полетіли назад. І це називається "коаліція бажаючих"? Тому я дуже скептично ставлюся до того, що написано в цьому матеріалі. На превеликий жаль, це вкотре переконує мене в тому, що очікувати чогось дійсно масштабного і довгострокового не варто", - сказав він.

Мирні переговори - останні новини

Колишній спецпредставник США з питань України та Росії генерал Кіт Келлог вважає, що Росія не досягла своїх цілей в Україні. На його думку, Кремль досяг стадії, коли шукає "найкращий з можливих способів" виходу з війни.

4 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація на тристоронніх переговорах із США та Росією в Абу-Дабі доповіла про результати зустрічі. Найближчим часом очікується проведення обміну полоненими.

Президент Зеленський висловив надію надосягнення миру в Україні вже в найближчий рік.

У Кремлі прокоментували пропозицію Зеленського провести переговори на рівні лідерів у Києві. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що контакт між главою РФ і Зеленським може відбутися лише в Москві.

Інші новини:

Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Еммануель Макрон новини Франції війна Росії та України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Абу-Дабі стартував другий день переговорів України, Росії та США: перші деталі

В Абу-Дабі стартував другий день переговорів України, Росії та США: перші деталі

09:58Війна
В РФ заявили про відмову від ядерних обмежень: що зміниться вже з 5 лютого

В РФ заявили про відмову від ядерних обмежень: що зміниться вже з 5 лютого

09:20Світ
Представник Макрона провів таємні переговори в Кремлі: про що говорили - Reuters

Представник Макрона провів таємні переговори в Кремлі: про що говорили - Reuters

09:16Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Долар різко впав, а євро з злотим злетіли: новий курс валют на 5 лютого

Долар різко впав, а євро з злотим злетіли: новий курс валют на 5 лютого

Росіян взяли в "котел" на фронті - в ЗСУ назвали кількість оточених окупантів

Росіян взяли в "котел" на фронті - в ЗСУ назвали кількість оточених окупантів

Відключення світла в Україні - графіки на 5 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 5 лютого (оновлюється)

Палають автівки та лунають гучні вибухи: Київ під атакою "Шахедів"

Палають автівки та лунають гучні вибухи: Київ під атакою "Шахедів"

Останні новини

10:33

Удача не піде: 7 рослин, які очищають будинок від негативу і приносять щастя

10:16

Напад Росії на Україну та закінчення війни: у Трампа зробили гучну заяву

09:58

В Абу-Дабі стартував другий день переговорів України, Росії та США: перші деталі

09:55

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 5 лютого (оновлюється)

09:20

В РФ заявили про відмову від ядерних обмежень: що зміниться вже з 5 лютого

Реальних гарантій немає, Україні важливо використати будь-яку паузу у війні - КлочокРеальних гарантій немає, Україні важливо використати будь-яку паузу у війні - Клочок
09:16

Представник Макрона провів таємні переговори в Кремлі: про що говорили - Reuters

09:05

Гроші знову підуть: з 5 лютого три знаки зодіаку виходять з фінансової ями

09:00

Наступ на міста-мільйонники, шанс для Покровська і розвал РФ: Мамулашвілі – про війну в 2026-уВідео

08:37

"Шукає вихід з війни": генерал Келлог зробив гучну заяву про провал Путіна

Реклама
08:35

Відключення світла в Україні - графіки на 5 лютого (оновлюється)

08:26

Зміна тактики та перекидання сил: росіяни активізувались на одному напрямку

08:25

Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:24

Нічна атака на Київ: пошкоджено будинки, спалахнули пожежі, є постраждаліФотоВідео

06:46

Дрон влучив у двір багатоповерхівки в Сумах: що відомо про наслідкиВідео

06:30

Готується всього кілька хвилин: рецепт божественного салатуВідео

06:15

"Хочеться прикрити": дизайнер Зеленської розкрила, як приховує недоліки фігури

06:10

Трамп допоможе закінчити війну: вірити чи ніПогляд

05:52

Застрягли в минулому: три знаки зодіаку, які найбільше схильні до ностальгії

05:05

"Жодних угод не було": експерт розкрив нюанс про перемир'я з РосієюВідео

04:41

Парадокс радянської торгівлі: скільки насправді коштували продукти в СРСР

Реклама
04:00

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці мишки з сиром за 31 с

03:30

Фінансовий вибух тижня: чотири знаки зодіаку отримають грошову винагороду

03:16

Густий туман, мороз і ожеледиця: на Львівщині прогнозують небезпечну погоду

03:04

Палають автівки та лунають гучні вибухи: Київ під атакою "Шахедів"

02:52

Три сигнали свідчать про приховану загрозу: проривний метод діагностики деменції

02:00

Путіністка Лариса Доліна обрала нову країну - де вона купила житло

01:56

РФ готує масштабний наступ: які області можуть опинитися під ударом першими

01:54

Їх неможливо не помітити: чотири знаки зодіаку з найсильнішою енергетикою

00:51

Ефект "посадив і забув": сім сортів томатів для мінімального доглядуВідео

04 лютого, середа
23:54

45-річний голлівудський актор опинився із залізом у плечі: "Важке випробування"

23:31

Неймовірне завдання із сірниками вирішують одиниці: додайте 4 — і все раптом зійдеться

23:21

Для Черкас і області змінили графіки відключень - коли не буде світла 5 лютого

23:20

Тільки шкодять: дерева, які ніколи не слід садити у дворі

23:17

Розлучена Анна Саліванчук натякнула на новий роман

23:05

"Менш ніж за рік": Зеленський зробив заяву про термін завершення війни

22:49

Ніякої реальної "коаліції" немає: тривожний прогноз щодо термінів завершення війниВідео

22:46

"До мурах": Олена Мозгова показала чоловіка-військового "коли слова зайві"

22:43

Навіть плями зникнуть: як легко відмити посуд з нержавіючої сталі

22:31

Відключення можуть стати тривалішими: у Міненерго зробили невтішну заяву

22:23

Україна пішла на поступку Росії щодо територій для закінчення війни - що відомо

Реклама
22:01

Зеленський розкрив втрати українських військ у війні та назвав точну цифру

21:56

Потап знайшов заміну Насті Каменських та публічно показав цю дівчину

21:55

Відключення світла в Запорізькій області 5 лютого: графіки для всіх черг

21:43

Доба за оновленими графіками: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 5 лютогоФото

21:36

Все життя чистили картоплю неправильно: один простий трюк розірвав Мережу

21:24

"Буде вагомий крок": Зеленському доповіли про результати переговорів в ОАЕ

20:43

Складні питання залишилися: у Трампа зробили важливу заяву про переговори в ОАЕ

20:40

Головоломка, яка випробовує зір: знайдіть приховане число лише за 15 секунд

19:59

Осадча та Горбунов заговорили про поповнення в родині: "Далі більше"

19:59

В Україні перерахують комуналку: що зміниться у платіжках і чи треба переплачувати

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти