Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці мишки з сиром за 31 с

Віталій Кірсанов
5 лютого 2026, 04:00
19
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у любителів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Ця головоломка базується на пошуку найдрібніших відмінностей між двома зображеннями, які на перший погляд здаються ідентичними.

Отже, ви готові до наступного завдання? Уважно подивіться на два зображення мишки з сиром. На перший погляд вони можуть здатися однаковими, але на них приховані 3 невеликі відмінності. Думаєте, зможете знайти їх всі за 31 секунду? Спробуйте і перевірте свою гостроту зору!

відео дня

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Ваше завдання: знайти всі три відмінності, перш ніж закінчиться час! Відмінності можуть бути де завгодно, наприклад, у кольорі, формі або навіть у розташуванні найменших предметів.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас відмінні навички спостереження.

Ті, хто не зміг їх знайти, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете розгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, хто має чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадати оптичну ілюзію не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, в якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, всі судді на зображенні – однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще у нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на зображенні є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Палають автівки та лунають гучні вибухи: Київ під атакою "Шахедів"

Палають автівки та лунають гучні вибухи: Київ під атакою "Шахедів"

03:04Війна
РФ готує масштабний наступ: які області можуть опинитися під ударом першими

РФ готує масштабний наступ: які області можуть опинитися під ударом першими

01:56Фронт
"Менш ніж за рік": Зеленський зробив заяву про термін завершення війни

"Менш ніж за рік": Зеленський зробив заяву про термін завершення війни

23:05Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 4 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

РФ несподівано змінила тон на переговорах: цей тиждень стане вирішальним - Politico

РФ несподівано змінила тон на переговорах: цей тиждень стане вирішальним - Politico

Росіян взяли в "котел" на фронті - в ЗСУ назвали кількість оточених окупантів

Росіян взяли в "котел" на фронті - в ЗСУ назвали кількість оточених окупантів

Відключення світла в Україні - графіки на 4 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 4 лютого (оновлюється)

Долар різко впав, а євро з злотим злетіли: новий курс валют на 5 лютого

Долар різко впав, а євро з злотим злетіли: новий курс валют на 5 лютого

Останні новини

06:10

Трамп допоможе закінчити війну: вірити чи ні

05:52

Застрягли в минулому: три знаки зодіаку, які найбільше схильні до ностальгії

05:05

"Жодних угод не було": експерт розкрив нюанс про перемир'я з РосієюВідео

04:41

Парадокс радянської торгівлі: скільки насправді коштували продукти в СРСР

04:00

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці мишки з сиром за 31 с

Реальних гарантій немає, Україні важливо використати будь-яку паузу у війні - КлочокРеальних гарантій немає, Україні важливо використати будь-яку паузу у війні - Клочок
03:30

Фінансовий вибух тижня: чотири знаки зодіаку отримають грошову винагороду

03:16

Густий туман, мороз і ожеледиця: на Львівщині прогнозують небезпечну погоду

03:04

Палають автівки та лунають гучні вибухи: Київ під атакою "Шахедів"

02:52

Три сигнали свідчать про приховану загрозу: проривний метод діагностики деменції

Реклама
02:00

Путіністка Лариса Доліна обрала нову країну - де вона купила житло

01:56

РФ готує масштабний наступ: які області можуть опинитися під ударом першими

01:54

Їх неможливо не помітити: чотири знаки зодіаку з найсильнішою енергетикою

00:51

Ефект "посадив і забув": сім сортів томатів для мінімального доглядуВідео

04 лютого, середа
23:54

45-річний голлівудський актор опинився із залізом у плечі: "Важке випробування"

23:31

Неймовірне завдання із сірниками вирішують одиниці: додайте 4 — і все раптом зійдеться

23:21

Для Черкас і області змінили графіки відключень - коли не буде світла 5 лютого

23:20

Тільки шкодять: дерева, які ніколи не слід садити у дворі

23:17

Розлучена Анна Саліванчук натякнула на новий роман

23:05

"Менш ніж за рік": Зеленський зробив заяву про термін завершення війни

22:49

Ніякої реальної "коаліції" немає: тривожний прогноз щодо термінів завершення війниВідео

Реклама
22:46

"До мурах": Олена Мозгова показала чоловіка-військового "коли слова зайві"

22:43

Навіть плями зникнуть: як легко відмити посуд з нержавіючої сталі

22:31

Відключення можуть стати тривалішими: у Міненерго зробили невтішну заяву

22:23

Україна пішла на поступку Росії щодо територій для закінчення війни - що відомо

22:01

Зеленський розкрив втрати українських військ у війні та назвав точну цифру

21:56

Потап знайшов заміну Насті Каменських та публічно показав цю дівчину

21:55

Відключення світла в Запорізькій області 5 лютого: графіки для всіх черг

21:43

Доба за оновленими графіками: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 5 лютогоФото

21:36

Все життя чистили картоплю неправильно: один простий трюк розірвав Мережу

21:24

"Буде вагомий крок": Зеленському доповіли про результати переговорів в ОАЕ

20:43

Складні питання залишилися: у Трампа зробили важливу заяву про переговори в ОАЕ

20:40

Головоломка, яка випробовує зір: знайдіть приховане число лише за 15 секунд

19:59

Осадча та Горбунов заговорили про поповнення в родині: "Далі більше"

19:59

В Україні перерахують комуналку: що зміниться у платіжках і чи треба переплачувати

19:53

Сильний вітер та ожеледиця: на Тернопільщині очікується справжня негода

19:37

Амбіції Кремля зростають: куди РФ планує перекинути основні сили після Донбасу

19:30

Десятки ракет зі шрапнеллю: нові деталі масованих ударів РФ по ТЕЦ у КиєвіВідео

19:19

Не Донецьк: яке місто насправді було першою "столицею" Донецької областіВідео

19:10

Переговори України та РФ: прорив чи припинення вогню?Погляд

19:08

Маловідома фірма з Житомира отримала контракти на захист ГАЕС на 5,6 млрд гривень

Реклама
18:56

Названо цілі та дата: Росія готує "другу хвилю" масового удару

18:47

Тарифи на світло в Україні виростуть - коли і скільки доведеться платити

18:36

В Європі могли лише мріяти: який винахід у Львові змінив життя людейВідео

18:23

Евакуація з Києва із запасами їжі та води: експерт пояснив, до чого готуватися

18:10

Трамп провів переговори з Сі Цзіньпіном - говорили про Україну і не тільки

17:54

РФ має ширші цілі: для чого насправді Кремль вимагає Донецьк - нардеп

17:39

Названо головний провал Путіна у війні: що може змусити Кремль зупинити війну

17:37

Решітка плити буде як нова: простий спосіб прибрати жир і нагар без тертяВідео

17:27

Миші втечуть самі: один простий трюк змусить гризунів миттєво покинути будинокВідео

17:12

"Розвіяли всі сумніви": помолоділі Пугачова і Галкін з'явилися разом

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти