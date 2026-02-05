Напад Росії на Україну та закінчення війни: у Трампа зробили гучну заяву

Венс також припустив можливість співробітництва з РФ, але за однієї умови.

У Трампа висловились про закінчення війни в Україні / колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот з YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези:

Війна РФ проти України має закінчитись

Путін не мав права нападати на Україну

Позиція Трампа - робота з союзами та інтересами

Війна країни-агресора Росії проти України має закінчитися негайно. США спробують її припинити, але можуть бути й сфери співпраці. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, передає Уніан.

За його словами, президент США Дональд Трамп визнав, що Путін не мав права нападати на Україну, але при цьому припустив можливість співробітництва з країною, якщо інтереси з нею частково збігаються.

"Ми спробуємо це припинити, але можуть бути й сфери співпраці", - сказав Венс.

Він пояснив такий підхід тим, що зовнішня політика Трампа базується на принципі "Америка понад усе" та прагматизмі.

Віцепрезидент США також додав, що позиція Трампа - не поділ світу на "друзів" і "ворогів", а робота з союзами та інтересами.

"Можна не погоджуватися з країною в більшості питань, але шукати спільне в окремих. Ключова відмінність підходу Трампа - готовність говорити з будь-ким, яка є інструментом завершення конфліктів", - підсумував Венс.

Що змусить Росію завершити війну

Глава українського МЗС Андрій Сибіга заявляв, що країна-агресор Росія не зможе перемогти у війні проти України.

За його словами, ця війна стала для Кремля справжнім провалом і посилення тиску на Путіна буде сприяти її завершенню.

"Для Путіна ситуація тільки погіршуватиметься, як на полі бою, так і в економіці. Додатковий санкційний тиск, зокрема на тіньовий флот і енергетику Росії, а також посилення підтримки оборони та стійкості України мають вирішальне значення", - підкреслив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський висловив надію на досягнення миру в Україні вже у найближчий рік. Він підкреслив, що поразка у війні з Росією матиме катастрофічні наслідки для України.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ нібито залишається відкритою для мирного врегулювання війни в Україні. Водночас він пригрозив продовженням ракетних й дронових ударів.

Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявляв, що закінчення війни в найближчій перспективі не буде, російський диктатор Володимир Путін продовжуватиме грати свою гру.

