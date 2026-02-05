Рус
Дрон влучив у двір багатоповерхівки в Сумах: що відомо про наслідки

Анна Ярославська
5 лютого 2026, 06:46оновлено 5 лютого, 07:31
743
Інформація про руйнування уточнюється.
Дрони, рятувальник
РФ атакувала Суми дронами / Колаж: Главред, фото: Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС

Коротко:

  • У Сумах БПЛА влучив у двір багатоповерхового будинку
  • У будинку вибито понад 50 вікон, пошкоджено автомобілі
  • Постраждалих і загиблих, за попередніми даними, немає

В ніч на 5 лютого армія РФ атакувала Україну з повітря. У Сумах ворожий дрон влучив у двір багатоповерхівки. Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

За його словами, близько 02:30 зафіксовано влучання у двір багатоквартирного будинку в Зарічному районі міста. Попередньо удар було завдано БПЛА типу "Герань-2".

відео дня

Внаслідок атаки в багатоповерхівці вибито понад 50 вікон, також пошкоджено автомобілі. Дані про масштаби руйнувань уточнюються.

За попередньою інформацією, поранених і загиблих немає.

На місці працюють усі відповідні служби, які ліквідують наслідки атаки.

Дивіться відео - Кобзар розповів про ситуацію в Сумах після атаки РФ:

Знімок екрана

Атака на Київ і область

В ніч на 5 лютого ударні безпілотники країни-агресора досягли Києва. У різних районах столиці мешканці чули вибухи.

У Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина. Інформація про її стан уточнюється.

У Вишгородському районі Київщини постраждав чоловік: його госпіталізували з рваною раною грудної клітки, медики надають необхідну допомогу. Також пошкоджено приватний будинок.

Дрон влучив у двір багатоповерхівки в Сумах: що відомо про наслідки
​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Росія готує масований удар - монітори

Як писав Главред, станом на 4 лютого на аеродромах "Оленя" і "Дягілево" знаходяться щонайменше три оснащені борти ТУ-95МС, а на Далекому Сході - чотири Ту-160. Ще один ТУ-95МС передислокувався з "Оленя" на аеродром "Енгельс" для оснащення крилатими ракетами.

Крім того, в Новоросійську вже готові до застосування два надводних і один підводний носій ракет "Калібр", які не були використані під час удару 3 лютого. Таким чином, сумарний залп морських носіїв може скласти 22 ракети.

Аналітики відзначають, що ймовірними цілями удару можуть стати енергетична інфраструктура Києва та Київської області, а також газова, нафтопереробна та енергетична інфраструктура на заході України.

Завдання удару Росією ймовірно відбудеться після завершення тристоронніх переговорів - в період 7-10 лютого.

Інші новини:

Про персону: Артем Кобзар

Артем Миколайович Кобзар (нар. 6 серпня 1982,Суми,Україна) — український політик, виконувач обов'язків мера Сум.

У 2009 році закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю "Облік і аудит", здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту. 13 жовтня 2023 року обраний на посаду секретаря Сумської міської ради, пише Вікіпедія.

