Дрон влучив у двір багатоповерхівки в Сумах: що відомо про наслідки

У Сумах БПЛА влучив у двір багатоповерхового будинку

У будинку вибито понад 50 вікон, пошкоджено автомобілі

Постраждалих і загиблих, за попередніми даними, немає

В ніч на 5 лютого армія РФ атакувала Україну з повітря. У Сумах ворожий дрон влучив у двір багатоповерхівки. Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

За його словами, близько 02:30 зафіксовано влучання у двір багатоквартирного будинку в Зарічному районі міста. Попередньо удар було завдано БПЛА типу "Герань-2".

Внаслідок атаки в багатоповерхівці вибито понад 50 вікон, також пошкоджено автомобілі. Дані про масштаби руйнувань уточнюються.

За попередньою інформацією, поранених і загиблих немає.

На місці працюють усі відповідні служби, які ліквідують наслідки атаки.

Атака на Київ і область

В ніч на 5 лютого ударні безпілотники країни-агресора досягли Києва. У різних районах столиці мешканці чули вибухи.

У Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина. Інформація про її стан уточнюється.

У Вишгородському районі Київщини постраждав чоловік: його госпіталізували з рваною раною грудної клітки, медики надають необхідну допомогу. Також пошкоджено приватний будинок.

Росія готує масований удар - монітори

Як писав Главред, станом на 4 лютого на аеродромах "Оленя" і "Дягілево" знаходяться щонайменше три оснащені борти ТУ-95МС, а на Далекому Сході - чотири Ту-160. Ще один ТУ-95МС передислокувався з "Оленя" на аеродром "Енгельс" для оснащення крилатими ракетами.

Крім того, в Новоросійську вже готові до застосування два надводних і один підводний носій ракет "Калібр", які не були використані під час удару 3 лютого. Таким чином, сумарний залп морських носіїв може скласти 22 ракети.

Аналітики відзначають, що ймовірними цілями удару можуть стати енергетична інфраструктура Києва та Київської області, а також газова, нафтопереробна та енергетична інфраструктура на заході України.

Завдання удару Росією ймовірно відбудеться після завершення тристоронніх переговорів - в період 7-10 лютого.

Про персону: Артем Кобзар Артем Миколайович Кобзар (нар. 6 серпня 1982,Суми,Україна) — український політик, виконувач обов'язків мера Сум. У 2009 році закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю "Облік і аудит", здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту. 13 жовтня 2023 року обраний на посаду секретаря Сумської міської ради, пише Вікіпедія.

