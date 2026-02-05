Дрон влучив у двір багатоповерхівки в Сумах: що відомо про наслідки

Коротко:
- У Сумах БПЛА влучив у двір багатоповерхового будинку
- У будинку вибито понад 50 вікон, пошкоджено автомобілі
- Постраждалих і загиблих, за попередніми даними, немає
В ніч на 5 лютого армія РФ атакувала Україну з повітря. У Сумах ворожий дрон влучив у двір багатоповерхівки. Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.
За його словами, близько 02:30 зафіксовано влучання у двір багатоквартирного будинку в Зарічному районі міста. Попередньо удар було завдано БПЛА типу "Герань-2".
Внаслідок атаки в багатоповерхівці вибито понад 50 вікон, також пошкоджено автомобілі. Дані про масштаби руйнувань уточнюються.
За попередньою інформацією, поранених і загиблих немає.
На місці працюють усі відповідні служби, які ліквідують наслідки атаки.
Дивіться відео - Кобзар розповів про ситуацію в Сумах після атаки РФ:
Атака на Київ і область
В ніч на 5 лютого ударні безпілотники країни-агресора досягли Києва. У різних районах столиці мешканці чули вибухи.
У Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина. Інформація про її стан уточнюється.
У Вишгородському районі Київщини постраждав чоловік: його госпіталізували з рваною раною грудної клітки, медики надають необхідну допомогу. Також пошкоджено приватний будинок.
Росія готує масований удар - монітори
Як писав Главред, станом на 4 лютого на аеродромах "Оленя" і "Дягілево" знаходяться щонайменше три оснащені борти ТУ-95МС, а на Далекому Сході - чотири Ту-160. Ще один ТУ-95МС передислокувався з "Оленя" на аеродром "Енгельс" для оснащення крилатими ракетами.
Крім того, в Новоросійську вже готові до застосування два надводних і один підводний носій ракет "Калібр", які не були використані під час удару 3 лютого. Таким чином, сумарний залп морських носіїв може скласти 22 ракети.
Аналітики відзначають, що ймовірними цілями удару можуть стати енергетична інфраструктура Києва та Київської області, а також газова, нафтопереробна та енергетична інфраструктура на заході України.
Завдання удару Росією ймовірно відбудеться після завершення тристоронніх переговорів - в період 7-10 лютого.
Про персону: Артем Кобзар
Артем Миколайович Кобзар (нар. 6 серпня 1982,Суми,Україна) — український політик, виконувач обов'язків мера Сум.
У 2009 році закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю "Облік і аудит", здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту. 13 жовтня 2023 року обраний на посаду секретаря Сумської міської ради, пише Вікіпедія.
