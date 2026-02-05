Рус
Леся Нікітюк готується до весілля з нареченим-військовим - деталі

Анна Підгорна
5 лютого 2026, 11:03
37
Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук заручилися рік тому.
Леся Нікітюк
Весілля Лесі Нікітюк - ведуча готується вийти заміж за батька свого сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

2025 рік для Лесі Нікітюк почався з пропозиції руки і серця від її бойфренда - українського військового Дмитра Бабчука. Однак під вінець пара не поспішала: ведуча мріє про пишне весілля з дотриманням українських традицій, що в нинішніх умовах провести практично неможливо.

Проте плани на церемонію все ж будуються. Про це розповіла дизайнерка Ельвіра Гасанова, яка створювала вбрання для Лесі та Дмитра на хрещення їхнього спільного сина Оскара. В інтерв'ю для Okay Eva вона розповіла, що знає Нікітюк багато років. Ведуча залишилася задоволеною роботою Гасанової на хрестинах, і нещодавно зробила дизайнеру спеціальне замовлення.

"Я з нею дружу. Я знаю її з моменту, коли вона ще була в "Орел і решка", коли починала свій шлях. Це людина, з якою ми одночасно зростали. Вона зараз пише, що все, весільну сукню теж шиємо. Я говорю: "Так, супер", - розповіла Гасанова.

Леся Нікітюк, Дмитро Бабчук
Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук на хрестинах Оскара / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук підтвердили свої стосунки в жовтні 2024 року. У січні 2025-го відбулися їхні заручини, а в червні пара привітала в цьому світі свого первістка - сина Оскара. У соціальних мережах Леся і Дмитро називають один одного дружиною і чоловіком, проте про законний шлюб вони поки не говорять публічно.

Леся Нікітюк, Дмитро Бабчук
Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук з сином / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Про персону: Леся Нікітюк

Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

